Gli aggiornamenti del ministero della Salute Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 1.108 nuovi casi e 12 decessi Sono 109 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 17 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico) mentre i decessi ammontano a +6. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.553 (differenza rispetto a ieri -24.303), per un totale di 9.271.810.

Dai dati del ministero della salute ci sono 1.108 casi di Coronavirus in più rispetto a ieri in Italia (dato complessivo nazionale è di 278.784); con un incremento di 12 deceduti (il totale delle vittime è di 35.553 persone decedute dall'inizio della pandemia). Ci sono 223 tra dimessi e guariti da ieri, e 915 attualmente positivi in più per un totale di 32.993.I ricoverati con sintomi sono 1.719, 36 in più, rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 142 pazienti, con un incremento di 9 rispetto alle 24 ore precedenti. In isolamento domiciliare ci sono 31.132 persone, 870 in più.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.553 (differenza rispetto a ieri -24.303), per un totale di 9.271.810.Sono 109 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di 9.088 tamponi effettuati; 6 i decessi, mentre aumenta di un'unità il numero di ricoverati in terapia intensiva, a 26. Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,19%. I ricoverati non in terapia intensiva: 242 (-6).Sul territorio, i nuovi casi sono concentrati in provincia di Milano: 47, di cui 27 a Milano città; seguono Monza e Brianza, con 19 casi, Brescia con 14, Bergamo con 12, Cremona con 3, Lecco 2, Varese, Lodi e Pavia 1.La Regione siciliana comunica che dei 49 nuovi positivi di oggi, 15 sono ospiti dell'hotspot di Lampedusa. La Campania rende noto che l'incremento di oggi dei casi positivi è 218 - sebbene la differenza tra il totale dei casi positivi di oggi e quello di ieri sia 260 - poiché 42 casi positivi sono da attribuire ai giorni scorsi (residuo screening). La Calabria comunica che dei 17 nuovi positivi di oggi, 3 sono migranti.