Emergenza Covid Coronavirus, 5.735 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore in Italia Effettuati 203.511 tamponi, il tasso di positività sale a 2,8%. Vaccino: aggiornamento ore 17 Italia, 71.531.883 dosi

I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia. Si registrano 5.735 nuovi casi e 11 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Effettuati 203.511 tamponi, il tasso di positività sale a 2,8%. Ieri si sono registrati 6.902 casi con 293.863 tamponi (tasso al 2,3%) e 22 morti.Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220. I dimessi e i guariti sono invece 4.155.931, con un incremento di 1.991 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 rispetto nelle ultime 24 ore.Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2631, 98 in più rispetto a ieri.Per quel che riguarda la situazione nelle Regioni, insi registrano 822 nuovi positivi e 3 vittime. Insono 665 i nuovi casi e due decessi. Insi sono registrati 661 casi in più rispetto a ieri. Inoggi 637 nuovi casi e un morto. Sono 587 i nuovi casi di positività al Covid registrati innelle ultime ore. Neloggi si registrano 554 nuovi casi positivi e 3 decessi. In369 positivi. In303 positivi e un decesso. 208 nuovi casi in. In151 nuovi casi di persone positive. In135 nuovi casi e un decesso. Inle persone risultate positive al Coronavirus sono 104 rispetto a ieri.Sono 71.531.883 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 96,5% del totale di quelle consegnate, pari finora a 74.144.791 (nel dettaglio 51.713.412 Pfizer/BioNTech, 8.446.312 Moderna, 11.975.485 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.582 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 34.353.178, il 63,61% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.11 di oggi.