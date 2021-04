L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 17.221 nuovi casi con 362.162 tamponi e 487 morti Indice di positività al 4,75%

I dati di oggi sulla pandemia in Italia, forniti dal Ministero della Salute. Oggi si registrano 17.221 nuovi casi con 362.162 tamponi (indice di positività al 4,75%) e 487 vittime. Ieri ci sono stati 13.708 casi con 339.939 tamponi e 627 vittime (tasso al 4%).Gli attualmente positivi in Italia sono 544.330, in calo rispetto a ieri di 3.507 casi. Dimessi e guariti sono 3.060.411 con un incremento di 20.229 rispetto a 24 ore fa. Il bilancio totale delle vittime sale a 112.861. Il totale dei casi da inizio pandemia in Italia è di 3.717.602.A fronte di 54.280 tamponi effettuati, sono 2.537 i nuovi positivi (4,6%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.705. I dati di oggi: i tamponi effettuati 54.280 (di cui 36.447 molecolari e 17.833 antigenici) totale complessivo: 8.514.418; i nuovi casi positivi: 2.537 (di cui 145 'debolmente positivi'); i guariti/dimessi totale complessivo: 644.850 (+2.705), di cui 5.276 dimessi e 639.574 guariti; in terapia intensiva: 830 (-4); i ricoverati non in terapia intensiva: 6.501 (-94); i decessi, totale complessivo: 31.503 (+130).Oggi in Puglia, a fronte di 14.895 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.974 casi positivi. Sono stati inoltre registrati 51 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test, 149.726 sono i pazienti guariti e 50.755 sono i casi attualmente positivi.Sono 1.933 i nuovi positivi in Campania - e tra questi 1.361 sono asintomatici - a fronte di 21.180 tamponi molecolari effettuati (6.794 antigenici). Sono 50 i decessi (32 nelle ultime ore, 18 morti in precedenza ma registrati ieri) per un totale che arriva a 5.703. I guariti sono 1.979. A rendere noti i dati l'Unità di crisi regionale. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 148 sui 656 disponibili; quelli di degenza 1.605 su 3.160.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.661 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 124 dopo test antigenico), pari al 6,7% dei 24.811 tamponi eseguiti, di cui 11.794 antigenici. Sono 23 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi, per un totale di 10.588. I ricoverati in terapia intensiva sono 346 (- 11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.800 (- 89 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 26.247. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.919.917 (+24.811 rispetto a ieri), di cui 1.394.126 risultati negativi.Il Veneto registra 1.241 contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 24 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi sono il risultato delle analisi di 44.878 tamponi, pari ad una incidenza del 2,76%. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 392.294, quello delle vittime a 10.861. Continua a scendere il numero dei soggetti attualmente positivi, 34.139, e si abbassa anche la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 2.268, -200 rispetto al picco registrato il 31 marzo scorso, e 30 in meno nel confronto con la giornata di ieri; in particolare, 1.947 (-28) sono i posti letti letto occupati nei reparti non critici, 321 (-2), quelli nelle terapie intensive."Oggi su oltre 17mila tamponi nel Lazio (+3.681) e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 1.240 casi positivi (+159), 37 i decessi (-10) e +1.834 i guariti. Aumentano i casi mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500". Lo rende noto l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato.Sono 1.153 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, che portano a 28.203 (in calo dello 0,5 per cento rispetto a ieri) le persone in questo momento positive al coronavirus. Crescono i guariti (+ 0,8 per cento, 1.282 in un solo giorno) e raggiungono quota 171.726 dall'inizio dell'epidemia, l'83,6 per cento dei 205.500 casi complessivi di positività registrati. In ospedale sono ricoverati in 1.992, di cui 285 in terapia intensiva. Tutti gli altri ammalati, 26.211 (142 in meno rispetto al giorno prima, una flessione dello 0,5 per cento), sono isolati a casi. I decessi comunicati nelle ultime ventiquattro ore sono venti.Dall'inizio dell'epidemia, in regione si sono registrati 346.820 casi di positività, quindi 1.075 casi in più nelle ultime 24 ore, su un totale di 30.262 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 352 (-4 rispetto a ieri), 3.051 quelli negli altri reparti Covid (-109). Purtroppo, però, si registrano 25 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.271. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 18.039 tamponi molecolari, per un totale di 4.102.303. A questi si aggiungono anche 652 test sierologici e 12.223 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.162 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 265.694.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 648.897 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 691.819. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 50.099 (+503 rispetto a ieri), quelle negative 598.798. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -1 terapie intensive, +146 guariti/dimessi e 11 morti.Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 13.064 test effettuati sono state riscontrate 457 positività al Covid-19: 297 da 8.193 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 3,63%; 160 da 4.871 test rapidi antigenici (3,28%). I decessi registrati sono 22, a cui se ne aggiungono 7 pregressi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 77 (-2) così come quelli in altri reparti che risultano essere 554 (-30). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.453. I totalmente guariti sono 80.332, i clinicamente guariti 4.448, mentre le persone in isolamento oggi sono 11.609. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 100.473 persone.In Sardegna sono 305 i nuovi casi di Covid, che portano a 47.935 il numero complessivo dall'inizio dell'emergenza. L'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale segnala altri 5 decessi: il numero totale delle vittime sale così a 1.255. Il tasso di positività è del 4,6%. I ricoveri sono in aumento In totale sono stati eseguiti 1.049.497 tamponi, per un incremento complessivo di 6.598 test rispetto al dato precedente. Sono 302 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+8), mentre sono 49 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.848. I guariti sono complessivamente 30.469 (+91), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 12.In Abruzzo sono 277 i nuovi positivi al Covid19, 58 in più rispetto a ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.212 con altri 12 morti per coronavirus. Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 67.155 i casi positivi al Covid 19 registrati in regione, compresi anche 54.656 guariti (375 in più rispetto a ieri). Attualmente i positivi sono 10.287, rispetto a ieri 110 in meno. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 921.041 tamponi molecolari (4.334 in più rispetto a ieri) e 365.677 test antigenici (1.724 rispetto a ieri). Sono 585 i ricoverati in area medica, 7 in meno rispetto a 24 ore fa. Sono 71 i posti letto occupati nelle terapie intensive, uno in meno rispetto a ieri ma con 3 nuovi ricoveri. Altre 9.631 persone, 102 in meno rispetto a 24 ore fa, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, oggi 338, 19 meno di ieri secondo i dati della Regione. Salgono invece da 42 a 44 i pazienti nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 172 nuovi positivi, 290 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 4.334, 125 meno di ieri. Sono stati analizzati 3.479 tamponi e 4.923 test antigenici. Il tasso di positività è del 2 per cento sul totale (ieri 1,38) e del 4,9 sui soli molecolari (ieri 3,5).Sono 169 i nuovi casi di Coronavirus in Basilicata, dove sono stati processati 1.440 tamponi molecolari. Cinque le persone decedute. Sono invece 91 le persone guarite. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.742, di cui 4.563 in isolamento domiciliare. Sono 14.644 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 458 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 179.Hanno superato quota 110.000 le vaccinazioni anticovid somministrate fino a questo momento in Trentino. Il dato è confermato dal bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto inoltre di 1 nuovo decesso avvenuto in casa. I nuovi contagi intercettati dai tamponi sono invece 164. Altri 385 guariti portano il totale a 38.696. Nel dettaglio, su 2.200 tamponi molecolari analizzati ieri (1.376 all'Ospedale Santa Chiara e 824 alle Fem) sono 106 i casi positivi individuati, con la conferma di 54 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. 1.278 tamponi rapidi antigenici hanno fatto emergere invece 58 nuovi casi. Migliora la situazione dei ricoveri ospedalieri: ieri le dimissioni sono state 24, mentre i nuovi ingressi si sono fermati a 13. Al momento i pazienti ricoverati sono 203, di cui 46 in rianimazione.In Alto Adige sono 124 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 11.699 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso per un dato complessivo da inizio pandemia di 1.149 vittime. Le positività sono 76 su 1.270 tamponi molecolari esaminati e 48 su 10.429 su test antigenici effettuati. Su 206.545 persone complessivamente sottoposte a tampone molecolare, 46.057 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 24.795. Prosegue lentamente il calo dei pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri (oggi il dato è 74) ma restano elevati i pazienti che necessitano delle terapie intensive, 24, due in più rispetto a quanto comunicato ieri. I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 54 mentre quelli in isolamento presso i due centri appositamente allestiti sono 64.Tre decessi e 54 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo di pazienti affetti dal virus da inizio epidemia a 9870. I casi positivi attuali sono 1112, in flessione di 61 unità rispetto a ieri, di cui 59 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 1041 in isolamento domiciliare. I sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti rispetto a ieri di 112 unità a 8324 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 101.403, +958, di cui 17.909 processati con test antigienico rapido. In Valle d'Aosta i decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 434.