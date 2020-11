L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 32.616 nuovi casi, 331 morti e 191.144 tamponi da ieri

Oggi si registrano 32.616 nuovi casi di coronavirus in Italia, con 191.144 tamponi e 331 deceduti.I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 26.440, rispetto a ieri in aumento di 1.331 casi. In terapia intensiva sono ricoverati 2.749 pazienti, 115 in più. In isolamento domiciliare 529.447 persone, pari a 24.654 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 558.636 in aumento di 26.100 rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 335.074 persone, in aumento di 6.183 unità.I deceduti sono 331 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 41.394 vittime.I casi totali sono 935.104 (+32.616). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 191.144 per un totale di 17.374.713.La Regionecomunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto paziente non covid.La Regionecomunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19.In Campania sono stati effettuati 25.806 tamponi e sono stati individuati 4.601 nuovi positivi al covid-19 di cui 4.317 asintomatici e 284 sintomatici. Il totale dei positivi è 86.919, il totale dei tamponi è 1.123.703. I deceduti tra il 4 ed il 7 novembre sono 15 che portano il totale dei decessi a 826. I nuovi guariti sono 440, il totale dei guariti 16.441. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 186, quelli disponibili 590. I posti letto di degenza occupati sono 1.817 quelli disponibili 3.160.Altra giornata con oltre 3.000 nuovi casi di contagi da Coronavirus in Veneto: secondo il Bollettino regionale, si registrano 3.362 nuovi positivi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 79.269; gli attuali malati sono 50.970. Da ieri si registrano inoltre 6 nuovi decessi, con il totale a 2.574. Rallenta la pressione ospedaliera, con 57 nuovi ricoveri nei reparti non critici, in totale 1.467, e 6 nelle terapie intensive (193 ricoverati)."Oggi su oltre 24 mila tamponi nel Lazio (-6.178) si registrano 2489 casi positivi (-129), 16 i decessi (-11) e 131 i guariti (-108). Calano i casi e il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. Il valore Rt è 1.3". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato."Siamo in una situazione di plateau anche se notiamo delle lievi flessioni nella curva, ma - sottolinea - non bisogna abbassare la guardia. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva è al di sotto della soglia di allerta e il tasso di incidenza per 100 mila abitanti nell'ultima settimana è pari a 232".In Emilia Romagna nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.950 tamponi e sono stati individuati 2.360 nuovi positivi, di cui 1.452 asintomatici. 35 i nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 71.408 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 18,2%.Sono 766 le nuove positività al coronavirus registrate in Puglia nelle ultime 24 ore, arco di tempo in cui sono avvenuti 22 decessi provocati dal virus. È quanto si legge nel report diffuso dalla task force regionale che si occupa dalla emergenza sanitaria. Il numero dei decessi da inizio pandemia a oggi è 837. Sale invece a 17187 il numero dei positivi accertati. In ospedale ci sono 1003 persone contagiate.Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 504 nuovi contagi (4.486 tamponi eseguiti) e 9 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 14.728.Sono 12.261 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 424 nuovi casi. Si sono registrate, inoltre, due vittime (255 in tutto): due donne residenti nella Citta' Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 74 e 100 anni. In totale sono stati eseguiti 293.794 tamponi con un incremento di 4.292 test. Sono invece 400 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10 rispetto al dato di ieri), mentre è di 55 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.972. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.534 (+56) pazienti guariti, più altri 45 guariti clinicamente.Balzo record di contagi in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte 1236 tamponi processati. Sono infatti 287 in nuovi casi positivi emersi, di cui oltre 40 si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. E' quanto fa sapere la Giunta regionale. A Matera sessantasei nuovi casi. Sei in totale le persone guarite e una deceduta. Sale seppur di poco il numero di ricoverati negli ospedali, passati da 113 a 118, di cui quindici nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.