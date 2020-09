Gli aggiornamenti del ministero della Salute Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 1.370 nuovi casi e 10 morti I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono 92.403, per un totale complessivo di 9.364.213

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 1.760, 41 in più rispetto a ieri.In terapia intensiva sono 143, uno in più.In isolamento domiciliare 31.886, 754 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 33.789, +796 rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 210.801 persone, in aumento di 563 unità.I deceduti sono 10 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.563.I casi totali sono 280.153 (+1.370).I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono 92.403, per un totale complessivo di 9.364.213.La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato sottratto 1 caso segnalato nei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione.Oggi in Lombardia sono stati registrati 271 casi di coronavirus, di cui 44 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico, e 2 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi salgono a 16.888. I tamponi effettuati sono stati 20.781 (totale complessivo: 1.736.911), mentre i guariti/dimessi 158 (totale complessivo: 76.976, di cui 1.329 dimessi e 75.647 guariti). I pazienti in terapia intensiva sono 27 (+1), mentre i ricoverati 248 (+6). Questi i dati giornalieri sull'epidemia giornaliera di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 9.088 tamponi, c'erano stati 109 positivi e 6 decessi.