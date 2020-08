I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 463 nuovi casi, 151 persone guarite e 2 vittime In Lombardia 71 positivi, 1 morto. Il viceministro Sileri: ora focolai contenuti ma ognuno sia responsabile

I numeri in Italia e nel Mondo

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 763, otto in meno di ieri.In terapia intensiva sono 45, due in più.In isolamento domiciliare 12.455, (+316) .Il totale degli attualmente positivi è di 13.263, 310 in più rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 202.098 persone, in aumento di 151.I deceduti sono 2 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.205.I casi totali sono 250.566 (+463).Sono 71 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, come riporta il bollettino quotidiano della Regione sull'andamento della pandemia. Di questi 12 sono 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. Nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso (16.833 il numero complessivo). I tamponi effettuati sono stati 6.494 (totale complessivo 1.365.366). Aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva)."Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma diversi focolai ben contenuti" lo spiega su Fb il viceministro Pierpaolo Sileri. Contenendo i focolai, facendoli restare piccoli, e proseguendo con il senso di responsabilità "che abbiamo sviluppato nel corso di questi mesi, proteggendo gli altri con mascherina, distanziamento e igiene; la fase di rialzo del virus non sarà una seconda ondata per come l'abbiamo conosciuta a marzo", dice Sileri.