I dati del ministero della Salute Coronavirus: 12.756 i nuovi casi registrati oggi, 499 i deceduti, 39.266 i guariti Nuovo boom di guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 39.266 oggi contro i 25.497 registrati ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti sale così a 997.895

Condividi

La situazione in Italia e nel mondo

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 12.756, sulla base di 118.475 tamponi, 499 i morti. Sale leggermente il rapporto tamponi-contagiati che va al 10,8% dal 9,9% di ieri. Ieri sono stati 14.842 i positivi, 634 le vittime e 25.497 le persone guarite o dimesse con 149.232 tamponi.



Nuovo boom di guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 39.266 oggi contro i 25.497 registrati ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti sale così a 997.895.



Gli attualmente positivi diminuiscono di -27.010. I ricoveri in terapia intensiva sono 3.320, 25 in meno rispetto a ieri. In totale i casi da inizio epidemia sono 1.770.149, i morti 61.739, secondo i dati della Protezione civile.



In Veneto 2.427 casi in 24 ore e 29 morti

Continua a crescere stabilmente la curva dei contagi in Veneto, con 2.427 casi nelle 24 ore che portano il totale a 173.371 casi da inizio pandemia. Lo ha comunicato il presidente regionale Luca Zaia. Si registrano 29 morti, con totale a 4.403 vittime. negli ospedali vi sono 2.815 pazienti nei reparti ordinari (+36) e 346 (+1) nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 81.018.



In Campania 1361 casi, 43 morti e 2.869 guariti

In Campania sono 1.361 i nuovi casi di Covid 19 in 24 ore, di cui 1.194 asintomatici e 167 sintomatici su 15.872 tamponi. Il dato e' dell'Unita' di crisi della Regione, e porta il totale positivi a 168.794 su un totale tamponi pari a 1.737.112. I decessi sono 43, di cui 11 delle ultime 48 ore e 32 avvenuti in precedenza ma registrati ieri, e il totale deceduti sale a 2.107. I guariti sono 2.869, e portano il totale a 69.473. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 138, 2 in meno di ieri; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli privati, ne sono occupati 1.852.



Lazio, 1.297 casi e 33 morti

Diminuiscono i nuovi casi positivi nel Lazio. "Oggi, su quasi 14mila tamponi, si registrano 1.297 casi", rende noto l'assessore alla Sanita' regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.501 su quasi 17mila tamponi eseguiti. Per quanto riguarda il numero dei decessi, rimane invariato a 33 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.455.



In Lombardia 1.233 nuovi casi e 69 morti

Sono 1.233 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia e 69 i deceduti nelle ultime 24 ore per un totale di 23.277. Sono 14.175 i tamponi effettuati rispetto a ieri.



Oltre mille nuovi casi in Emilia-Romagna su 10mila tamponi

Sono poco più di mille (1.079) i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna emersi sulla base di 10.483 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 677 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Età media 45 anni. In terapia intensiva si conta un paziente in meno rispetto a ieri (per un totale di 233) mentre negli altri reparti Covid i ricoveri sono saliti di 76 unità (2.857 il totale). Sale il numero delle vittime del Covid-19, altre 46 solo nelle ultime 24 ore.



Puglia, 917 nuovi positivi, un terzo dei test

Sono 917 i nuovi casi di positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Una percentuale altissima, il 33% dei test effettuati che sono stati meno del solito, 2.758: il maggior numero di casi, 323, si è verificato in provincia di Bari, 236 in provincia di Foggia, 190 in provincia di Brindisi, 97 in provincia di Lecce, 35 nella provincia BAT, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat - lab "Dimiccoli") non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici). I morti sono stati 20: 7 in provincia di Bari, 7 in provincia di Taranto, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi,1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855.898 test. 17.325 sono i pazienti guariti. 48.070 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 67.174.



In Piemonte 906 nuovi casi e 67 decessi

Sono 906 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 comunicati oggi dall'Unita' di crisi della regione Piemonte, pari all'8,6 % dei 10.579 tamponi eseguiti. Di questi, gli asintomatici sono 391, pari al 43,1%. Sono 198 casi nelle Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 33 in ambito scolastico, 675 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 180.557. I ricoverati in terapia intensiva sono 318 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4102 (- 22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 59.063. I tamponi diagnostici finora processati sono un milione e 697.990 (+ 10.579 rispetto a ieri), di cui 832.144 risultati negativi. Sono 67 i nuovi decessi di persone positive al test del Covid, di cui 10 verificatisi oggi. Il totale e' ora di 6813 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti, invece, sono complessivamente 110.261 (+ 1869 rispetto a ieri).



Sicilia 753 casi e 34 vittime

Drastico calo dei casi di coronavirus in Sicilia. Oggi, secondo i dati del consueto bollettino del Ministero della Salute, sono 753 i positivi (contro 1.148 nuovi contagi registrati ieri). Flessione da attribuire ad un calo dei tamponi effettuati: 7.013 contro i 9.966 processati nelle 24 ore precedenti. In leggero calo i decessi, 34 (-2), dato che porta il numero totale delle vittime del coronavirus da inizio pandemia a 1.863. Il numero degli attualmente positivi cala a 38.647. Invariato il numero dei ricoverati con sintomi 1.374 (-13), 198 (-1) sono ricoverati in terapia intensiva con 18 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 37.075 persone, il numero totale dei guariti dimessi sale a 33.798 32.171 (+1.627).



In Friuli Venezia Giulia 633 nuovi casi, 30 decessi e 5.190 tamponi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 633 nuovi contagi (il 12,20 per cento dei 5.190 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 30 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 3 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 al 6 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 37.117. I casi attuali di infezione risultano essere 15.454. Scendono a 63 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 663 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.122. I totalmente guariti sono 20.541, i clinicamente guariti 499 e le persone in isolamento 14.229.



505 nuovi casi in Toscana e 24 decessi

Sono 505 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 109.923 unità. I guariti raggiungono quota 82.361. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.671.272, 9.878 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 24.605, -5,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.600 (12 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 24 nuovi decessi. Complessivamente, 23.005 persone sono in isolamento a casa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.600 (12 in piu' rispetto a ieri, piu' 0,8%), 253 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 82.361 (1.900 in piu' rispetto a ieri. Sono 2.957 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.



In Abruzzo 264 nuovi casi e 9 decessi

Sono 264 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.931 tamponi: è risultato positivo il 9,01% dei campioni. Si registrano nove decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.003. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al virus. A fronte di un lieve aumento dei ricoveri (+3), calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I nove decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 50 e 91 anni. Gli attualmente positivi sono 128 in meno e scendono a quota 16.321. Aumenta di tre unità il dato sugli ospedalizzati, che sono 730: 666 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 64 (-5) in terapia intensiva. La variazione delle rianimazioni è calcolata al netto di due nuovi ricoveri, una dimissione e sette decessi. Al momento è occupato l 36,99% dei 173 posti letto di terapia intensiva disponibili nelle quattro Asl. Gli altri 15.591 positivi (-131) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 383 in più, che portano il totale a 13.650. I casi complessivi in Abruzzo salgono a 30.974.



4 nuovi decessi e 17 nuovi positivi in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta sono 856 i casi positivi attuali, 14 in meno rispetto a ieri, e si registrano 27 nuovi guariti. Quattro i decessi registrati, che portano il totale a 343. I positivi totali sono 6.783, 17in piu' di ieri. Attualmente sono 55 i pazienti Covid ospedalizzati presso il Parini di Aosta di cui 42 ricoverati nei reparti Covid e 13 in terapia intensiva, 42 all'ISAV di Saint-Pierre e 6 all'ospedale da campo. Fino ad oggi sono stati processati 64.033 tamponi di cui 56.847 test molecolari e 7.186 test antigenici rapidi. Nella sola giornata di ieri, martedi' 8 dicembre, ad esempio, su 280 test molecolari processati sono stati rilevati 18 nuovi casi positivi e su 82 test antigenici effettuati nessun nuovo caso positivo e' stato riscontrato.