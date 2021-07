I numeri della pandemia Coronavirus, in Italia 1.390 nuovi casi con 196.922 tamponi e 25 morti Il tasso di positività è dello 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di ieri

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.390 nuovi casi con 196.922 tamponi e 25 morti. Il tasso di positività è dello 0,7%, in lievecalo rispetto allo 0,8% di ieri. Ieri si sono registrati 1.394 casi con 174.852 test e 13 morti.Riprende a scendere dopo lo stallo di ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Sono infatti 169 i pazienti in rianimazione, 11 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 8, gli stessi di ognuno dei due giorni precedenti. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167, in calo di 30 unità rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore si registrano 230 casi in, in226 nuovi casi e tre decessi, nelsi registrano 135 casi e 3 decessi, in106 contagi e un decesso, in99 nuovi casi, in79 nuovi casi e un decesso, in51 casi, in48 nuovi casi e un decesso, in44 casi e due decessi, in40 casi e un decesso, in32 positivi, nelle19 nuovi casi, in17 nuovi contagi, in3 casi positivi, 3 positivi in"La curva epidemica in Italia resta sempre piatta, per quello che riguarda l'aumento dell'incidenza dei casi Covid ma in certe Regioni si nota una lieve ricrescita. Una elevata circolazione, a livello europeo, si registra invece nell'area che comprende Portogallo e Spagna". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. Per Brusaferro, al di là dei livelli bassi che attualmente ci sono in Italia, "i casi in aumento riguardano ben undici Regioni negli ultimi 7 giorni". L'età mediana dei nuovi casi di Covid in Italia è 31 anni, ricoverati 52, 63 anni per la terapia intensiva e 78 l'età mediana della mortalità: lo ha riferito il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa per la presentazione del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute.Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le due dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità provenienti dall'Anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio."La situazione in Italia è ancora apparentemente buona, abbiamo un'incidenza di infezione è ancora bassa. Ma c'è una piccolo segnale di inversione di tendenza". Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.