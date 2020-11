L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 25.271 nuovi casi, 356 morti e 147.725 tamponi da ieri Oltre diecimila tra dimessi e guariti nelle ultime 24 ore. -43.419 i tamponi

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



Dai dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si registrano 25.271 nuovi casi, 356 morti e 147.725 tamponi. Ieri si erano registrati 32.616 nuovi casi con 191.144 tamponi e 331 deceduti.



I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 27.636, rispetto a ieri si registra un aumento di 1.196 casi. In terapia intensiva sono cento in più rispetto a ieri, per un totale di 2.849 pazienti. In isolamento domiciliare 542.849, pari a 13.402 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 573.334, rispetto a ieri si nota un incremento di 14.698 casi.



Tra dimessi e guariti si contano 345.289 persone, in aumento di unità 10.215 unità. I deceduti sono 356 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 41.750. I casi totali sono 960.373 (+25.271). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 147.725 per un totale di 17.522.438.



In Lombardia 4.777 nuovi casi e 99 decessi

Con 21.121 tamponi effettuati, sono 4.777 i nuovi positivi in Lombardia con il rapporto che risale al 22,6% (ieri 16,5%). I decessi sono 99 per un totale di 18.343 morti in regione dall'inizio della pandemia. Salgono i ricoveri sia in terapia intensiva (+20, 670) che negli altri reparti (+189, 6.414). Tra i nuovi casi positivi, 2.225 sono a Milano, di cui 837 a Milano città, 874 a Monza e Brianza, 355 a Brescia e 226 a Como.



Campania, calano positivi ma con meno tamponi: 18 i morti

Calano i positivi in Campania: sono 3.120 (rispetto ai 4.601 di ieri) a fronte di una netta riduzione dei tamponi effettuati. Sono 15.793 contro i precedenti 25.806. Si registrano 18 morti (il totale sale a 844) rispetto ai 15 di ieri. Oggi i sintomatici sono 410, gli asintomatici 2.710. Ieri il rapporto tamponi-positivi è stato del 17,82%, oggi è del 19,75%. Sono 191 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, 5 in più rispetto al dato di ieri. Sono 590 i posti letto di terapia intensiva disponibili per i pazienti Covid in Campania su base regionale. I posti letto di degenza occupati sono 1.949, +132 rispetto a ieri. I posti letto di degenza disponibili per i pazienti Covid in Campania sono 3.160.



In Piemonte 2.876 positivi, 49 morti

Tornano a scendere sotto quota 3000 i nuovi casi di positività al Covid registrati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Oggi sono 2876 (di cui 43% asintomatici) con 13036 tamponi processati, I numeri di ieri erano di 3884 contagi e 14.819 tamponi. Numeri più bassi, oggi, anche per l'incremento dei ricoveri: +8 in terapia intensiva (in totale 312), +173 negli altri reparti (4540). I decessi sono 49, dei quali 10 relativi a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono in totale 51.404; i guariti di oggi 768.



In Veneto i nuovi casi sono 2.223

"La preoccupazione è tanta, siamo pronti con tende fuori dall'ospedale della protezione civile siamo pronti per il peggio. Gli assembramenti ci portano in fascia arancione. Sono imbarazzanti le immagini degli assembramenti nelle piazze. Faccio appello ai giovani". A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile. "I positivi da inizio della pandemia - ha proseguito il Governatore - sono 81.492 +2.223 positivi nelle ultime 24 ore, 53.145 ad oggi i positivi, in isolamento sono 15.111 persone, (1.447 uscite da isolamento 10%), i ricoverati sono 1.580 nelle ultime 24 ore 113 ricoverati. Le terapie intensive sono 203 (+10), 195 i positivi, totale dei decessi 2.595 (+21 nelle ultime 24 ore), dimessi 5.191 (+27) . La crescita c'è sul fronte terapie intensive e ricoveri, da riunione di stamattina pressione a livello ospedaliero. Ringrazio tutti gli operatori rischiando anche del proprio. Siamo pronti con gli allestimenti delle nostre 1000 terapie e con le attrezzature", ha concluso.



In Toscana 2.244 nuovi casi positivi e 33 decessi

In Toscana sono 65.190 i casi di positività al coronavirus, 2.244 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono il 3,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,6% e raggiungono quota 19.116 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.227.725, 13.690 in più rispetto a ieri. Sono 7.135 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.269 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.776 (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più). Si registrano 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne, con un'età media di 82,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.



Lazio, 2.153 casi su 22 mila tamponi, 16 morti

"Oggi su oltre 22 mila tamponi nel Lazio (-1.968 rispetto a ieri) si registrano 2.153 casi positivi (-336), 16 i decessi e 241 i guariti (+110)". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Calano sia i casi che il rapporto tra positivi e i tamponi a 9%" ha aggiunto D'Amato.



In Emilia-Romagna 2.025 nuovi casi, crescono i ricoveri

Sono 2.025 i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, a fronte di 12.471 tamponi fatti, un numero inferiore alla media come sempre avviene nei fine settimana. Si registrano otto morti e continuano a crescere i ricoverati. I casi di positività, sono in leggero calo rispetto a ieri, ma mancano quelli della provincia di Ferrara che non li ha forniti per problemi informatici. Di questi sono 829 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Crescono però i ricoveri: sono dieci in più di ieri, per un totale di 204, quelli in terapia intensiva, 1.939 (+103) negli altri reparti Covid. Il 94,6% dei casi attivi non necessitano cure ospedaliere. I morti, di età compresa fra i 53 e gli 89 anni, sono stati tre in provincia di Modena, due a Rimini, uno a Parma, Bologna e Forlì-Cesena.



In Sicilia 1.023 nuovi casi e 27 decessi

Sono 1.023 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Registrati 27 decessi che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 703 da inizio pandemia. Secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.458, per un totale di 761.552 da inizio emergenza. Il numero degli attualmente positivi è 21.939 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.303 dei quali 187 (+10 rispetto a ieri) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 20.449 persone. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono ad oggi 9.652.



Puglia, 730 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore

Oggi in Puglia sono stati rilevati 730 nuovi casi di Covid-19 e processati 4.103 tamponi. In totale sono stati scoperti 26.431 contagi con 605.356 test. Nelle ultime 24 ore ci sono state 7 vittime, tutte in provincia di Bari. Le persone decedute in Puglia dall'inizio della pandemia sono 844. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono invece 7.774. I nuovi positivi sono così divisi per provincia: 276 a Bari, 62 a Brindisi, 81 nella provincia di Bat, 155 a Foggia, 98 a Lecce, 54 a Taranto e quattro attribuiti a residente fuori regione. Lo si evince dal bollettino diffuso dalla Regione Puglia.



In Abruzzo nuovo record, 625 contagi

Nuovo record di contagi in Abruzzo: 625 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 3.951 tamponi effettuati. Sei i nuovi decessi (di età compresa tra 56 e 92 anni: 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti), che portano il totale a 602. Con i 625 contagi di oggi, riferiti a persone di età compresa tra 6 mesi e 96 anni, 208 dei quali riferiti a focolai già noti, la regione conta complessivamente 15.143 casi di Covid-19 da inizio emergenza, con il totale, sottolinea il bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità, che risulta inferiore di 1 unità in quanto è stato eliminato un caso risultato duplicato. Nei numeri di oggi 106 sono i giovanissimi colpiti dal virus, quelli cioè con meno di 19 anni: 29 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9.872 (+541 rispetto a ieri). Sul fronte ricoveri salgono ancora quelli in terapia intensiva dove se ne contano altri 5 per un totale di 48. In ospedale sono ricoverate 513 persone (+29 rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare si trovano 9.311 pazienti (+507 rispetto a ieri). Sul fronte delle dimissioni/guarigioni con i 77 di oggi il totale raggiunge quota 4.669. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 319.079 test.



Calabria, record di contagi: 443 su 2.208 tamponi

Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive è salito a 7.908, al momento in cura presso le strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 5.445 persone (272 ricoveri, 5.173 a domicilio). Sono 16 le persone ricoverate in terapia intensiva, 8 a Catanzaro, 5 a Reggio Calabria, 3 a Cosenza. Ne dà notizia la presidenza della Regione nel bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus comunicato dalla Protezione civile. Dall'inizio dell'emergenza le persone controllate sono state 298.062, le persone risultate negative sono 290.154. I decessi in tutta la regione sono 144, le guarigioni sono salite a 2.319. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 199, Catanzaro 18, Crotone 48, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 173.



In Sardegna 13 morti, 327 nuovi casi di positività

Ancora picco di decessi in Sardegna per il Covid-19. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale registra 13 morti, 9 del Nord Sardegna, 2 della Città metropolitana di Cagliari, 2 della provincia di Nuoro e 2 del Sud Sardegna. Le vittime, 7 donne e 6 uomini, avevano un'età compresa fra i 53 e i 94 anni. I nuovi casi di contagio sono 327, poco meno di 3mila i tamponi in più eseguiti (2.927). I pazienti ricoverati salgono ancora, sono 408, 8 più di ieri, come in aumento sono quelli in terapia intensiva, 58 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.127, 193 i guariti in più. Dei 12.588 casi positivi complessivamente accertati, 2.547 (+82) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.100 (+83) nel Sud Sardegna, 1.067 a Oristano, 1.503 (+35) a Nuoro, 5.371 (+127) a Sassari.



In Friuli Venezia Giulia 320 nuovi casi, 2.324 tamponi e 5 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 320 nuovi contagi (2.324 tamponi eseguiti) e 5 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 15.048, di cui: 4.594 a Trieste, 5.984 a Udine, 2.709 a Pordenone e 1.579 a Gorizia, alle quali si aggiungono 182 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 7.929. Salgono a 46 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 319 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 456, con la seguente suddivisione territoriale: 227 a Trieste, 113 a Udine, 104 a Pordenone e 12 a Gorizia. I totalmente guariti sono 6.663, i clinicamente guariti 97 e le persone in isolamento 7.467.



Attualmente positivi Umbria oltre 10mila

Superano oggi per la prima volta i 10mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 10.001, secondo il dato riportato sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 314 nuovi positivi, 15.253 totali, altri nove morti, 197, e 109 guariti, 5.055. Un quadro scaturito da 1.040 tamponi processati, 330.852 complessivi. I ricoverati in ospedale sono passati da 415 a 424, 64 dei quali in terapia intensiva (ieri 62).



In Valle d'Aosta 201 nuovi contagiati e 2 decessi

201 nuovi positivi in Valle d'Aosta per un totale di 4.336 da inizio pandemia. I positivi attuali sono 2.266, in aumento di 94 unità, di cui 159 ricoverati presso l'ospedale Parini di Aosta. Tra questi 15 sono in terapia intensiva e 2.092 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Sono 207 i decessi da inizio pandemia, due più di ieri.



135 nuovi casi in Basilicata, 18 in terapia intensiva

Centotrentacinque nuovi contagi in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 731 tamponi processati . È quanto fa sapere la Giunta regionale. Nove in totale le persone guarite. Sale il numero di ricoverati negli ospedali, passati da 118 a 129, di cui diciotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.



Marche, 285 morti connessi residenze anziani disabili

Da inizio epidemia nelle Marche sono 285 le morti connesse a ospiti o operatori di strutture extraospedaliere, protette per anziani o persone non autosufficienti. Lo ha riferito in Consiglio regionale l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini rispondendo ad un'interrogazione dei consiglieri Pd Manuela Bora, Fabrizio Cesetti e Antonio Mastrovincenzo nel corso della seduta consiliare straordinaria 'monotematica' dedicata alla situazione Covid-19. Tra i deceduti ci sono un operatore e 285 ospiti delle strutture extraospedaliere. Nel dettaglio sono morti 241 degenti di residenze per anziani non autosufficienti (162 deceduti in ospedale e 79 all'interno delle strutture) e 42 ospiti di residenze sanitarie assistenziali per persone non autosufficienti (18 in ospedale e 24 all'interno delle residenze). Attualmente, nelle strutture territoriali delle Marche sono ricoverate 119 persone: 49 nella Rsa di Galantara (Pesaro Urbino), 48 in quella di Campofilone (Fermo) e 22 nella Rsa di Chiaravalle (Ancona).