Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 1.434 nuovi casi e 14 morti In Lombardia 218 casi e 3 morti, 112 i guariti

Crescono anche oggi i nuovi contagi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono 1.434. Le vittime sono 14.I ricoverati con sintomi sono complessivamente 1778, più 18 rispetto a ieri.In terapia intensiva sono 150 i pazienti, incremento di 7 unità.In isolamento domiciliare 32.806, 920 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 34.734 rispetto a ieri si registra un incremento di 945 casi.Tra dimessi e guariti si contano 211.272 persone, in aumento di 471 unità.I deceduti sono 14 nelle ultime 24 ore, per un totale nazionale di 35.577.I casi totali sono 281.583 (+1.434).I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 95.990, per un totale di 9.460.203 in Italia.Oggi in Lombardia si sono registrati 218 nuovi casi di coronavirus, di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico, e 3 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 16.891. I tamponi effettuati sono stati 21.368 (totale complessivo: 1.758.279), mentre i guariti/dimessi sono 112 (totale 77.088, di cui 1.333 dimessi e 75.755 guariti). Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02%. I pazienti in terapia intensiva restano stabili a 27, mentre i ricoverati aumentano di 4 unità a 252. Questi i dati giornalieri sui contagi da coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 20.781 tamponi, c'erano stati 271 positivi e 2 morti.