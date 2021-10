Il bollettino del ministero della Salute Coronavirus, 3.908 nuovi casi con 491.574 tamponi e 39 morti Indice di positività stabile a 0,8%

I dati sul Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 3.908 nuovi casi con 491.574 tamponi (indice di positività stabile a 0,8%) e 39 morti. Ieri 3.882 casi con 487.218 tamponi (tasso a 0,8%) e 39 morti.I casi totali in Italia sono 4.737.462, il bilancio delle vittime sale a 131.802, gli attualmente positivi sono 74.016. Con i 3.579 dimessi/guariti odierni il totale sale a 4.531.644. Sono 20 i nuovi ingressi in terapia intensiva (338 in totale i ricoverati: -5 su ieri); i ricoverati con sintomi sono 2.455 (+12 da ieri); 71.223 le persone in isolamento domiciliare.Insono 457 i nuovi positivi al coronavirus. Sono 448 i nuovi casi di coronavirus ine 5 i decessi. Nel423 nuovi casi e 6 decessi. In390 casi, due i decessi. Sono 333 i nuovi casi in, dove si registrano tre morti. Sono 291 i nuovi casi di Coronavirus e sei i decessi in. In285 nuovi positivi e 5 decessi. 2 decessi e 246 positivi. In203 nuovi casi. In152 nuovi casi e 3 decessi. In150 nuovi casi e 4 decessi. Sono 124 i nuovi casi in. Insono 92 i nuovi casi di Covid-19. In79 nuovi positivi. 78 positivi e un decesso nelle. Insi registrano oggi 23 ulteriori casi e una vittima. Insono 10 i nuovi casi.