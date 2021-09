La pandemia in Italia Coronavirus, 3.212 nuovi casi con 295.452 tamponi e 63 morti Il tasso di positività sale a 1,1%. 84.500.024 dosi vaccino in Italia. 90 milioni di green pass scaricati

I dati sul Covid in Italia. Oggi si registrano 3.212 nuovi casi con 295.452 tamponi - tasso di positività a 1,1% - e 63 morti.



Ieri 2.985 casi con 338.425 tamponi (tasso a 0,9%) e 65 morti.



Gli attualmente positivi, ancora in calo, sono 95.979 in Italia (-2.893). I dimessi e guariti sono 4.441.412, con un incremento di 6.042 unità. Il totale dei deceduti per Covid in Italia sale a 130.870. Il totale dei casi è di 4.668.261 da inizio pandemia nel nostro Paese.



Le Regioni

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 438 casi e 5 vittime. In Campania 316 casi positivi e 16 morti dei quali 9 nelle ultime 48 ore. In Sicilia 278 i nuovi positivi, 7 i morti. Nel Lazio 275 casi e 4 decessi. In Emilia-Romagna 258 casi e 6 decessi. In Veneto 253 nuovi positivi e 3 vittime. In Piemonte 217 casi e 3 morti. In Calabria 139 nuovi casi e un decesso. In Friuli Venezia Giulia cento casi e un decesso. In Liguria 95 nuovi casi. In Abruzzo oggi 74 nuovi contagi.



90 milioni di green pass

"Secondo li ultimi dati sono stati scaricati 90 milioni di Green Pass, compresi quelli legati ai tamponi. Questo significa che gli italiani lo hanno accolto molto positivamente. Il messaggio più bello sta arrivando dai giovani che hanno capito che il vaccino è la vera arma di libertà". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza durante un collegamento con il Festival delle Città.



84.500.024 dosi vaccino in Italia

Sono 84.500.024 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, l'86.4% delle dosi consegnate, pari a 97.747.759. In dettaglio, sono state consegnate 70.143.150 dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, 14.102.380 di quello di Moderna, 11.543.338 di quello di Vaxzevria di AstraZeneca e 1.958.891 di dl siero di Johnson & Johnson. È quanto si legge nel bollettino della presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle ore 17:22 di oggi.



Sono 45.075.607 le persone che hanno ricevuto almeno una somministrazione di vaccino anti Covid 19 (pari all'83,46% della popolazione over 12), 42.355.056 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale (pari al 78,42% della popolazione over 12) e sono 66.212 le persone che hanno completato la dose aggiuntiva/richiamo (pari al 7,11% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo).



Guardando al territorio, la Lombardia ha il primato di regione con il numero più elevato di dosi somministrate (14.957.619, con l'88,6% di dosi ricevute). Seguono il Lazio (8.281.679 di dosi somministrate, l'82,5% di quelle ricevute) e la Campania (7.734.294 di dosi somministrate, l'84,2% di quelle ricevute).