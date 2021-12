I dati sulla pandemia Coronavirus, in Italia 24.883 nuovi casi e 81 morti. Tasso di positività all'11,5% Effettuati 217.052 tamponi. Aumentano gli ospedalizzati (+346) e le terapie intensive (+18)

Secondo l'aggiornamento odierno (26 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 217.052 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 54.762 con 144 decessi e 969.752 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale all', contro il precedente 5.6%.Il totale degliin Italia è di 10.309 pazienti, con un aumento di 346 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 1.089, con un aumento di 18 unità. In isolamento domiciliare si trovano 506.530 persone, 16.027 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.993.863 persone, in aumento di 8.428 unità.Il totale delle personein Italia è di, cioè 16.373 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 81 nelle ultime 24 ore per un totale di 136.611 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.647.313 (+24.883). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 217.052, cioè 752.7 in meno rispetto al giorno precedente.Questi i dati relativi alle regioni:: 4.581 casi, 15 decessi: 3.665 casi, 9 decessi: 3.075 casi, 3 decessi: 2.921 casi, 20 decessi: 2.093 casi, 1 decessi: 1.727 casi, 10 decessi: 1.594 casi, 4 decessi: 1.523 casi, 2 decessi: 883 casi, 2 decessi: 643 casi, 1 decessi: 385 casi, 0 decessi: 348 casi, 0 decessi: 321 casi, 7 decessi: 246 casi, 5 decessi: 244 casi, 1 decessi: 225 casi, 0 decessi: 139 casi, 0 decessi: 113 casi, 1 decessi: 96 casi, 0 decessi: 32 casi, 0 decessi: 29 casi, 0 decessiSono 108.226.482 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia dall'inizio della campagna. Secondo il report del Ministero della Salute, aggiornato alle 06.16 di oggi, 46.210.620 di persone di età superiore ai 12 anni hanno completato il ciclo vaccinale e 17.053.754 hanno effettuato la terza dose.Inoltre sono 158.884 i ragazzi di età compresa tra 5-11 anni che si sono sottoposti a vaccinazione.