I numeri della pandemia In Italia contagi record per il terzo giorno consecutivo: 54.762 casi e 144 morti Tasso di positività al 5,6% con 969.752 tamponi. Aumentano ricoveri (+113) e terapie intensive (+33)

Condividi

Secondo l'aggiornamento odierno (25 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 969.752 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 50.599 con 141 decessi e 929.775 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al, contro il precedente 5.4%.Il totale degliin Italia è di 9.963 pazienti, con un aumento di 113 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 1.071, con un aumento di 33 unità. In isolamento domiciliare si trovano 490.503 persone, 39.679 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.985.435 persone, in aumento di 14.851 unità.Il totale delle personein Italia è di, cioè 39.792 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 144 nelle ultime 24 ore per un totale di 136.530 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.622.431 (+54.762). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 969.752, cioè 39.977 in più rispetto al giorno precedente.Questi i dati relativi alle regioni:: 17.332 casi, 38 decessi: 5.402 casi, 24 decessi: 4.837 casi, 9 decessi: 4.171 casi, 4 decessi: 3.756 casi, 4 decessi: 3.551 casi, 22 decessi: 3.438 casi, 3 decessi: 2.446 casi, 13 decessi: 1.671 casi, 4 decessi: 1.451 casi, 2 decessi: 1.245 casi, 8 decessi: 1.117 casi, 0 decessi: 933 casi, 4 decessi: 890 casi, 5 decessi: 722 casi, 0 decessi: 502 casi, 3 decessi: 468 casi, 0 decessi: 310 casi, 1 decessi: 263 casi, 0 decessi: 217 casi, 0 decessi: 40 casi, 0 decessi