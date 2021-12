I numeri della pandemia Coronavirus. In Italia 9.503 nuovi casi e 92 morti. Tasso di positività al 3,1% Effettuati 301.560 tamponi. Aumentano ricoveri (+289) e terapie intensive (+7)

Secondo l'aggiornamento odierno (6 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 301.560 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 15.021 con 43 decessi e 525.108 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al, contro il precedente 2.9%.Il totale degliin Italia è di 6.622 pazienti, con un aumento di 289 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 743, con un aumento di 7 unità. In isolamento domiciliare si trovano 229.213 persone, 3.546 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.748.454 persone, in aumento di 5.567 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 235.835 casi, cioè 3.835 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 92 nelle ultime 24 ore per un totale di 134.287 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.118.576 (+9.503). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 301.560, cioè 223.548 in meno rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+1.709),(+1.396),(+1.006),(+1.005).I contagi giornalieri nelle altre regioni:(+783),(+776),(+544),(+505),(+388),(+247),(+224),(+220),(+187),(+149),(+89),(+82),(+80),(+73),(+35),(+4),(+1).