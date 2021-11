Emergenza pandemia Coronavirus, 12.448 nuovi casi con 562.505 tamponi e 85 morti. Indice di positività sale al 2,2% In aumento ricoveri (+32) e intensive (+13)

I dati sul Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 12.448 nuovi casi con 562.505 tamponi e 85 morti. Numeri in aumento rispetto a 24 ore fa. L'indice di positività sale al 2,2%.Ieri 10.047 nuovi casi con 689mila tamponi (tasso a 1,45%) e 83 decessi.Prosegue anche la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 13 in più (ieri +11) con 49 ingressi del giorno, e salgono a 573, mentre i ricoveri ordinari sono 32 in più (ieri +90), 4.629 in tutto.Sono 2.207 i nuovi positivi al Covid registrati innelle ultime 24 ore e 13 i decessi. Insi registrano 1.931 nuovi casi e 4 morti. Nel1.283 casi e 6 morti. Ci sono 1.058 nuovi casi e 14 decessi in. In965 positivi e 5 morti. 782 positivi e 5 decessi in. In650 nuovi casi e 6 decessi. In412 nuovi positivi e 2 decessi. In391 nuovi casi e 34 decessi. Nelle361 positivi. 256 nuovi positivi e un decesso oggi in. In249 positivi e 5 vittime. In206 nuovi positivi e un decesso. In151 nuovi contagi.