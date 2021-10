Emergenza pandemia Coronavirus, 3.235 casi e 39 decessi nelle ultime 24 ore in Italia Il tasso di positività sale a 1,1%

I dati sul coronavirus in Italia. Oggi si registrano 3.235 casi con 301.773 tamponi e 39 decessi. Il tasso di positività sale a 1,1%. Ieri i casi erano stati 2.466 con 322.282 tamponi (tasso a 0,8%) e 50 morti.I casi totali sono 4.689.341. I guariti sono 5.245 (ieri 4.210), per un totale di 4.469.937. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 2.052 in meno (ieri -1.797), e sono 88.247. Di questi, sono in isolamento domiciliare 84.960 pazienti.Oggi si registrano 449 casi e due decessi in. In416 nuovi casi e 6 decessi. In285 i nuovi positivi, 6 i morti. In281 casi e 5 morti. Sono 272 i nuovi casi e due vittime in. Nel245 casi e tre decessi. In197 nuovi casi e 4 decessi. In143 nuovi casi. In131 positivi e 2 decessi. Nelle73 casi di positività e un decesso. Sono 61 i nuovi casi in