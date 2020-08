I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 479 nuovi casi, 4 vittime e 146 guariti In Lombardia 61 nuovi casi e 3 morti

I numeri in Italia e nel Mondo

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 787, in aumento di 23 pazienti rispetto a ieri.In terapia intensiva sono 56 (+1).In isolamento domiciliare 13.890, 303 in più rispetto a ieri.Il totale degli attualmente positivi è di 14.733, 327 in più rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 203.786 persone, in aumento di 146 unità.I deceduti sono 4 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.396.I casi totali sono 253.915 (+479).Lacomunica che dei 39 nuovi casi positivi, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. Larende noto che il numero dei tamponi effettuati e dei casi testati odierni sarà comunicato con i dati del 17/08 e che 1 caso risultato positivo e segnalato il 15 agosto è risultato negativo ai test per SARS Cov2 di II livello eseguito oggi. Laha effettuato il seguente ricalcolo: è stato eliminato 1 caso della Provincia di Oristano segnalato nei giorni scorsi.Sono 61, di cui 5 'debolmente positivi' e 0 a seguito di test sierologico, i nuovi casi positivi di coronavirus in Lombardia, stando ai dati riferiti dalla Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+1, rispetto a ieri), mentre coloro ricoverati non in terapia intensiva sono 147 (-2, rispetto a ieri). Sono stati registrati altri 3 decessi, per un totale di 16.840. Aumentano guariti e dimessi (+38), 75.163 in totale, di cui 1.329 dimessi e 73.834 guariti. I tamponi effettuati sono stati 4.882, 1.413.754 in totale. I nuovi casi per provincia: a Milano 25, di cui 15 a Milano città; a Bergamo 5; a Brescia 9; a Como 1, mentre nessun nuovo caso a Cremona, Lodi e Pavia. A Lecco sono stati registrati due nuovi casi; a Mantova 3; in Monza e Brianza 5; a Sondrio 1 e a Varese 2.​Sono 78 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 21.210. Resta fermo invece il conteggio delle vittime, 2.096 (tra ospedali e case di riposo). Lo si apprende dal bollettino della Regione. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 117 (+1), quelli in terapia intensiva 5, invariati questi ultimi rispetto a ieri. In discesa invece il dato dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 6.394 (-91).