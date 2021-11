L'emergenza in Italia Covid, in 24 ore 89 decessi e 12.764 nuovi casi con 720mila tamponi. Tasso di positività all'1,8% 5.227 ricoveri (+92) e 683 intensive (14), 8.041 guariti nelle ultime 24 ore

Condividi

Sono 12.764 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (7.975 il 29 novembre) a fronte di 719.972 tamponi effettuati su un totale di 119.331.735 da inizio emergenza. Il tasso di positività va all'1,8%. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità.Nelle ultime 24 ore sono stati 89 i decessi (65 il 29 novembre), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.828. Con quelli del 30 novembre diventano 5.028.547 i casi totali di Covid in Italia.Attualmente i positivi sono 194.270 (+4.627), dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.028.547. Le persone in isolamento domiciliare sono 188.360. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.227 (+92) di cui 683 (+14) in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.700.449 con un incremento di 8.041 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (2.362), seguita da Lombardia (2.223), Lazio (1.253) ed Emilia-Romagna (1.086).Sono 162 (di cui 13 nuovi giunti) i detenuti attualmente positivi al Covid, su una popolazione carceraria di 53.954 unità. È quanto si legge nell'ultimo report - pubblicato oggi, con dati aggiornati a ieri sera - del ministero della Giustizia-Dap su carceri e coronavirus. Una settimana fa, i casi Covid tra i detenuti erano 150 (su un totale di 53.816 presenze in cella). Gli agenti penitenziari attualmente positivi sono invece 171 (la scorsa settimana erano 152) su un totale in servizio di 36.939 unità.