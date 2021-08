Emergenza pandemia Coronavirus: 7.224 nuovi casi e 49 morti da ieri, 220.656 i tamponi eseguiti Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri

Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Le vittime da inizio pandemia nel nostro Paese salgono a 128.683.Sono 220.656 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri.Gli attuali positivi sono 131.462 (ieri 130.502), le persone in isolamento domiciliare 127.315 (ieri 126.415).Quanto ai ricoveri, oggi si registra un incremento di 65 unità, portando il totale a 3.692.Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più.Anche oggi la regione con il maggior numero di nuovi positivi è la Sicilia (+1.508), seguita da Lazio 661 (Roma 315), Emilia Romagna 637, Campania 539, Lombardia 504, Calabria 282, Piemonte 250.