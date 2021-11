Emergenza pandemia Covid: in 24 ore 10.047 nuovi casi e 83 decessi con 689mila tamponi effettuati Il tasso di positività scende a 1,45%, in calo rispetto al 2,3% di ieri, +11 terapie intensive



Sono 10.047 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.404. Sono invece 83 le vittime in un giorno, anche se nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi. Ieri erano state 70.Sono 689.280 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 267.570. Il tasso di positività è all'1,45%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Sono invece 560 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.597, ovvero 90 in più rispetto a ieri.La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia dove sono stati rilevati 1.668 casi, in Veneto 1.632 e nel Lazio 1.456. Gli attualmente contagiati salgono a 154.510 (3mila in più rispetto a ieri) dei quali 4.597 ricoverati nei reparti ordinari (+90) e 560 in terapia intensiva (+11). Restano in isolamento domiciliare 149mila pazienti mentre sono 6.965 le persone guarite o dimesse.Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.942.135, i morti 133.330. I dimessi e i guariti sono invece 4.654.295, con un incremento di 6.965rispetto a ieri.