Emergenza pandemia Coronavirus: 6076 nuovi positivi e 60 decessi in 24 ore, con 266.246 tamponi Tasso di positività al 2,28%, ieri era 4,11%

Sono 6.076 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.168. Il numero degli italiani che hanno contratto il virus sale a 4.494.857.Sono invece 60 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 44 di ieri e portano il totale della vittime del virus a 128.855 da febbraio 2020.Sono 266.246 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 101.341. Il tasso di positività è del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% di ieri.Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 46. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036, rispetto a ieri sono 108 in più .I dimessi e i guariti sono 4.230.677, con un incremento di 6.248 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.325 in diminuzione di 230 casi nelle ultime 24 ore.Resta prima in Italia per nuovi contagi la Sicilia, con 1.491 nuovi casi nelle ultime 24 ore, seguita da Toscana con 537 e Campania con 531.