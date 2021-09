Emergenza pandemia Coronavirus: 6.735 nuovi casi e 58 decessi in 24 ore, 296.394 i tamponi Tasso di positività al 2,27%, stabile rispetto al 2,3% di ieri

Sono 6.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.761. Sono invece 58 le vittime in un giorno, rispetto alle 62 di ieri, per un totale di 129.410 vittime dall'inizio dell'epidemia.Sono 296.394 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.067. Il tasso di positività è del 2,27%, stabile rispetto al 2,3% di ieri.Sono 556 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in più rispetto a ieri (ieri +15) nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, si tratta 41 persone in meno rispetto a ieri.Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.559.970, i morti 129.410. I dimessi e i guariti sono invece 4.293.535, con un incremento di 6.544 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 137.025, con un decremento di 127 casi nelle ultime 24 ore.È sempre la Sicilia la prima regione italiana per contagi nelle 24 ore, con 1.348 casi, seguita da Emilia Romagna 721, Lombardia 647, Veneto 637, Toscana 525, Lazio 430 (Roma 201), Campania 369, Puglia 338, Calabria 298, Piemonte 286, Sardegna 269.