Vertice a Palazzo Chigi Covid, Cts al governo: misure più rigide per le vacanze di Natale La necessità di una nuova stretta, è stato spiegato dai tecnici, è legata all'impossibilità da un lato di un controllo capillare del territorio e dall'altro a dati ancora "preoccupanti", con un'incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta. Il vertice si aggiornerà nelle prossime ore

Il governo sta valutando la possibilità di intervenire per una ulteriore stretta natalizia, per il contenimento dell'epidemia di coronavirus. Questo è quanto emerge dopo la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti di governo e i membri del Comitato tecnico-scientifico.Gli esperti del Cts, nella riunione con il premier Conte e con i capi delegazione, avrebbero infatti suggerito all'esecutivo misure da consolidare ed eventualmente estendere e rafforzare con una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale.La necessità di una nuova stretta, è stato spiegato dai tecnici, è legata all'impossibilità da un lato di un controllo capillare del territorio e dall'altro a dati ancora "preoccupanti", con un'incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta (nell'ultimo monitoraggio era di 193 ogni 100 mila abitanti, quando dovrebbe essere a 50 ogni 100 mila per poter garantire il tracciamento).L'Italia, fanno notare gli esperti del Comitato tecnico scientifico, ha anche un numero di morti giornaliero che supera quello della Germania - che ha però 20 milioni di abitanti in più -, e oltre metà del paese con le strutture sanitarie ancora sotto stress. Dunque, è la conclusione, "bisogna estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai".il Cts dovrebbe riunirsi per un nuovo aggiornamento della situazione e per formulare eventuali proposte per un intervento. Dopo le indicazioni del comitato, forse già in serata, Conte dovrebbe tornare a riunirsi con i capi delegazione per la valutazione finale.Tra breve il Comitato tecnico scientifico, convocato alle 17, discuterà delle misure più restrittive da prendere". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, su RaiNews 24 commentando le immagini di assembramenti viste nel fine settimana per lo shopping. "Ci sono due punti di vista - ha detto Zampa - ma entrambi mossi dall'idea che dobbiamo evitare queste cose viste e mettere più in sicurezza il Paese. E' certamente molto difficile, difficilissimo, però sicuramente verranno assunti dei provvedimenti stringenti".Il Governo adotterà "provvedimenti un po' più stringenti, non so fino a che punto ma penso che noi non siamo nelle stesse condizioni della Germania, in quanto la nostra curva non è in salita, c'è un Rt in lieve discesa dappertutto ma abbiamo numeri ancora molto preoccupanti. Numeri che, quando abbiamo chiuso le scuole, immaginavamo assai più bassi di quelli che invece continuiamo a registrare", ha detto ancora la sottosegretaria alla Salute.