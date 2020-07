La lotta alla pandemia Covid-19, i dati del Ministero della Salute: 30 morti, 366 guariti e 201 nuovi casi

Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia.Il totale defli attualmente positivi in Italia è 15.060, con una diminuzione di 195 pazienti rispetto a ieri.Tra dimessi e guariti si contano 191.083, 366 in più in confronto ai dati di ieri.I deceduti nelle ultime 24 ore sono 30, complessivamente le vittime del Covid-19 in Italia sono 34.818.I casi totali sono così diventati 240.961 (+ 201).Insono stati effettuati 9.440 tamponi per un totale complessivo di 1.054.415. I nuovi casi positivi sono 98 (di cui 30 a seguito di test sierologici e 36 ‘debolmente positivi’). Tra guariti e dimessi si registrano 67.610 casi (+188), il totale complessivo: (65.267 guariti e 2.343 dimessi). In terapia intensiva sono 41 pazienti come ieri; i ricoverati non in terapia intensiva sono 241 (-36). I decessi sono 21, totale complessivo: 16.671.