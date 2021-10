Il bollettino del ministero della Salute Coronavirus, 3.702 nuovi casi con 485.613 tamponi e 33 morti Il tasso di positività sale a 0,8%

Condividi

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.702 nuovi casi con 485.613 tamponi e 33 morti. Il tasso di positività sale allo 0,8%.Ieri 2.697 casi con 662.000 tamponi (tasso allo 0,4%) e 70 decessi.Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.464, rispetto a ieri sono 41 in più.Laha 457 nuovi contagi e 4 morti. Ilregistra 455 nuovi contagi Covid e tre decessi. In406 nuovi casi e 1 decesso. Nel381 casi e 4 decessi. In368 nuovi contagi e 5 decessi. In280 nuovi casi e 1 decesso. In247 nuovi casi e 4 decessi. In224 casi e due decessi. In147 nuovi casi e 2 decessi. In143 nuovi positivi. In114 contagi. Nelle104 positivi. In103 nuovi casi. Inun decesso e 43 nuovi contagi. Insi registrano oggi 28 ulteriori casi.Sono 88.044.504 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l'88,3% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.709.618 (nel dettaglio 71.089.439 Pfizer/BioNTech, 15.231.782 Moderna, 11.543.513 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.844.884 Janssen). E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle ore 17.13 di oggi. Le persone che hanno ricevuto la terza dose sono 732.066, il 8,67% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Le persone che hanno avuto almeno una dose sono, invece, 46.339.349, l'85,80% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.086.373, l'81,63% della popolazione over 12.