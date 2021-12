I numeri della pandemia Covid: in Italia superata quota 30mila contagi, non accadeva da 13 mesi Nelle 24 ore sono 30.798 i positivi al Covid e 153 le vittime, il dato più alto di questa ondata. Tasso di positività scende a 3,6%

Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.213. Sono invece 153 le vittime in un giorno, ieri erano state 137.Era dal 21 novembre 2020, esattamente 13 mesi fa, che non si superava quota 30mila. Con anche però il boom dei tamponi: 851.865, 514mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 4,8% al 3,6%. In aumento i decessi, 153 (ieri 137), il dato più alto finora di questa quartaondata. Per trovare invece un numero di morti superiore ai 153 rilevati oggi si deve risalire allo scorso 27 maggio, quando furono 171.Le vittime totali sono 135.931.Prosegue anche la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 25 in più (ieri +21) con 96 ingressi del giorno, e tornano a superare quota mille, 1.012in tutto, come non succedeva dal 31 maggio scorso, mentre i ricoveri ordinari sono 280 in più (ieri +375), 8.381 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Insono 8.292 i nuovi casi, in4.716 e in3.218. Gli attualmente contagiati salgono a 384.144 (+14.441) dei quali8.381 ricoverati nei reparti ordinari (+280) e 1.012 in terapia intensiva (+25). Restano in isolamento domiciliare 374mila pazienti mentre sono 16.189 le persone dimesse o guarite.