La pandemia in Italia Coronavirus, 3.377 nuovi casi con 330.275 tamponi e 67 morti Il tasso di positività è all'1%

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 3.377 nuovi casi con 330.275 tamponi e 67 morti, ma con 23 recuperi della Sicilia riferiti ai giorni precedenti, per un totale di 130.421 vittime dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività è all'1%. Ieri 2.407 casi con 122.441 tamponi (tasso al 2%) e 44 morti. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in meno (come ieri) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 516, mentre i ricoveri ordinari calano di 45 unità (ieri erano aumentati di 53), e sono 3.937 in tutto.Innelle ultime 24 ore si registrano 492 nuovi contagi e 23 decessi, rispetto ai quali la Regione riferisce che solo uno fa riferimento alla giornata di oggi. In472 casi e 9 morti. In457 contagi e 3 decessi. Nel301 nuovi casi e 5 decessi. 280 nuovi positivi e due morti in. Sono 236 i nuovi casi e 6 decessi in. In225 nuovi casi e 1 decesso. In128 contagi e 3 vittime. 110 casi e un decesso in. 83 nuovi positivi e una vittima nelle. In65 nuovi casi e una vittima. In59 nuovi casi e 4 decessi. In44 nuovi casi. Insi registrano oggi 41 ulteriori casi. In41 casi. In36 casi. In1 decesso, 29 nuovi contagi. Sei casi e un decesso in