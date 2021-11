I numeri della pandemia Coronavirus, 10.544 casi nuovi in Italia e 48 morti. Tasso di positività al 2%

I dati sul coronavirus in Italia. Oggi si registrano 10.544 casi nuovi con 534.690 tamponi, tasso di positività al 2%, e 48 morti.Ieri 10.638 casi con 625.774 tamponi (tasso all'1.7%) e 69 morti.Dall'inizio dell'epidemia, le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 4.904.441, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 133.082. Sono 4.634.229 le persone guarite o dimesse, mentre sono in tutto 137.130 quelle attualmente positive, pari a +4.617 rispetto a ieri (+5.428 il giorno prima). Sul fronte del sistema sanitario sono ancora in aumento le degenze in ogni area: sono +57 (ieri +28) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 4.145 ricoverati. Sono invece +9 (ieri +17) i posti letto occupati in terapia intensiva: sono così 512 i malati più gravi, con 39 ingressi in rianimazione (ieri 55).Insi registrano 1.735 contagi e 4 decessi. Sono 1.283 i nuovi contagi Covid registrati innelle ultime 24 ore. Nel1.229 casi e 4 decessi. 1.014 nuovi positivi e 7 decessi inCi sono 885 nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati ine un morto. In640 nuovi casi e 6 morti. In538 contagi e 4 decessi. Inaltri 3 decessi e 518 casi. 4 morti ine 371 casi positivi. In351 nuovi positivi e un decesso. In284 contagi. In181 nuovi positivi e un decesso. In162 casi e cinque decessi. In140 contagi e un altro morto. 102 nuovi casi in