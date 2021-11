I numeri della pandemia Coronavirus: 5.905 nuovi casi con 514.629 tamponi e 59 morti.Positività a 1,1%

I dati sul Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 5.905 nuovi casi con 514.629 tamponi (tasso di positività a 1,1%) e 59 morti. Ieri 5.188 casi, 717.311 tamponi (tasso a 0,7%) e 63 morti.I guariti sono 3.754, gli attualmente positivi aumentano di 2.089 attestandosi su un numero complessivo pari a 87.376. A peggiorare sono anche i dati provenienti dagli ospedali. Il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è pari a 3.045 (+16), mentre è di 383 quello delle terapie intensive (+2) con 36 nuovi ingressi. Sono 83.948 le persone in isolamento domiciliare.In745 nuovi casi e 15 decessi. In734 contagi e 5 decessi. Nel664 casi e 6 vittime. In615 nuovi casi e 5 decessi. Insono state riscontrate 483 nuove positività. Sono 385 i nuovi casi indove oggi si registra un nuovo decesso. In328 nuovi positivi e sei decessi. In286 nuovi casi e 5 decessi. In224 nuovi casi e un decesso. Nelle159 positivi e 2 decessi. Sono 128 i nuovi casi e una vittima in. In91 nuovi casi e un decesso. Insi registrano 37 casi e un morto.