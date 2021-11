Emergenza Covid-19 Coronavirus, 4.197 nuovi casi con 249.115 tamponi e 38 morti Tasso di positività all'1,7%, +17 terapie intensive. Salgono anche i ricoveri ordinari, +147 nelle ultime 24 ore

Condividi

I dati sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 4.197 nuovi casi con 249.115 tamponi - tasso di positività all'1,7% - e 38 morti.Ieri si sono registrati 5.822 casi con 434.771 tamponi (tasso a 1,33%) e 26 morti.I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.812.594. I guariti sono 2.727 (ieri 2.501) per un totale di 4.581.396. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 1.788 in più (ieri +3.294), che salgono a 98.775. Di questi, sono in isolamento domiciliare 94.998 pazienti.Sono invece 415 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35 (ieri 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.362, ovvero 147 in più rispetto a ieri.In536 nuovi positivi e 6 decessi. Nel449 nuovi casi positivi e 12 decessi. In438 nuovi casi e un decesso. In432 contagi e invariato il numero delle vittime, mentre il bollettino di ieri riportava per un errore 5 decessi in più. In416 nuovi casi e un decesso. Sono 393 i nuovi casi ine 4 nuovi decessi. In294 nuovi contagi. In290 nuovi casi e 2 decessi. In263 casi e 3 nuovi decessi. In185 nuovi casi. In150 nuovi casi e 3 decessi. In129 contagi e un decesso. Nelle73 positivi e un deceduto. In53 nuovi casi e 2 decessi. In30 nuovi positivi. 27 nuovi casi in. Insono 25 i nuovi casi. In19 nuovi positivi e un decesso.