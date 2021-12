L'emergenza in Italia Covid: in 24 ore 137 decessi e 16.213 nuovi casi con 337.222 tamponi. Positività sale al 4,8% In aumento le terapie intensive (+21) e i ricoveri (+375)

Sono 16.213 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono invece 137 le vittime in un giorno, ieri erano state 97. Per trovare un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 maggio scorso, quando furono 171 i decessi.Sono 337.222 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 566.300. Il tasso di positività è al 4,8%, in salita rispetto al 4,3% di ieri.Sono 987 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 73. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.101, ovvero 375 in più rispetto a ieri.L'andamento della pandemia nelle Regioni: Lombardia 2.576, Emilia Romagna 2.369, Veneto 2.304, Lazio 1.638, Piemonte 1.581, Campania 1.308, Liguria 610, Calabria 475, Friuli Venezia Giulia 277, Abruzzo 179, P.A. Bolzano 114, P.A. Trento 81, Valle d'Aosta 40, Basilicata 3