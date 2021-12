La pandemia in Italia Covid: in 24 ore 24.259 nuovi casi e 97 decessi con 566.300 tamponi. Positività al 4,3% I ricoverati sono 7.726, +150 in 24 ore, terapie intensive +13

Sono 24.259 i casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 28.064 di ieri e i 19.215 di domenica scorsa.Con 566.300 tamponi (ieri 697.740) il tasso di positività sale al 4,3% (+0,3%).I decessi sono 97 (ieri 123), per un totale di 135.641 vittime dall'inizio dell'epidemia.E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 13 in più (ieri +30) con 78 ingressi del giorno, e salgono a 966, mentre i ricoveri ordinari sono 150 in più (ieri +56), 7.726 in totale.. Sale anche il numero dei guariti: +9.403 per un totale di 4.891.239 da inizio pandemia.L'andamento nelle regioni: Lombardia 5.397, Veneto 3.442, Emilia Romagna 2.500, Lazio 2.404, Campania 2.006, Piemonte 1.569, Sicilia 1.212, Liguria 754, Marche 649, Friuli Venezia Giulia 487, Calabria 449.Ancora in crescita casi e ricoveri Covid in Lombardia. A fronte di 132.959 tamponi si contano 5.397 positivi per una percentuale che sale quasi al 4,5% (4,46%) contro il 4% di ieri, dato che risente comunque della giornata festiva quando i tamponi sono meno e più 'mirati' verso i casi sospetti. In aumento anche il numero dei ricoveri: +2 nei reparti ordinari a 1.225 e +6 in terapia intensiva a 160. Le vittime sono 18 che portano il totale da inizio pandemia a 34.736.