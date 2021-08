Coronavirus

2021/08/27 19:51

Bruxelles Covid: verso divieto viaggi in Ue per i non vaccinati Usa Fonti europee: avviata la procedura scritta che scadrà lunedì

Coronavirus: 7.826 nuovi positivi e 45 vittime nelle ultime 24 ore

La presidenza di turno slovena dell'Ue ha avviato la procedura di revisione della lista dei Paesi che possono viaggiare verso l'Ue, proponendo il divieto di viaggi nell'Unione per i cittadini non vaccinati di Stati Uniti, Israele, Montenegro, Kosovo, Nord Macedonia e Libano.

La procedura scritta scadrà lunedì alle 14: se nessuno dei 27 Stati membri di qui ad allora avrà obiezioni, il divieto diventerà effettivo.



La procedura scritta scadrà lunedì alle 14: se nessuno dei 27 Stati membri di qui ad allora avrà obiezioni, il divieto diventerà effettivo. La presidenza di turno slovena dell'Ue ha avviato la procedura di revisione della lista dei Paesi che possono viaggiare verso l'Ue, proponendo il divieto di viaggi nell'Unione per i cittadini non vaccinati di Stati Uniti, Israele, Montenegro, Kosovo, Nord Macedonia e Libano.La procedura scritta scadrà lunedì alle 14: se nessuno dei 27 Stati membri di qui ad allora avrà obiezioni, il divieto diventerà effettivo.

