Covid, un nuovo gruppo di esperti dell'Oms indagherà sulle origini del virus Lo ha reso noto un alto funzionario dell'Oms affermando che potrebbe trattarsi dell'ultima possibilità di conoscere la verità

L'Organizzazione mondiale della sanità ha svelato un nuovo team di scienziati con cui intende rilanciare l'inchiesta in fase di stallo sulle origini del Covid-19: lo ha reso noto un alto funzionario dell'Oms affermando che potrebbe trattarsi dell'ultima possibilità di conoscere la verità. Il gruppo di 26 esperti sarà incaricato di produrre un nuovo quadro globale sulle origini dei virus con potenziale epidemico e pandemico, tra cui la Sars-CoV-2, il virus che causa il Covid-19. Michael Ryan, direttore delle emergenze dell'Oms, ha affermato che potrebbe essere "l'ultima possibilità di comprendere le origini di questo virus".Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms sul Covid-19, ha affermato che il nuovo gruppo di esperti valuterà con urgenza ciò che è noto, ciò che rimane ancora sconosciuto e ciò che deve essere fatto rapidamente. "Prevedo che ... consiglierà ulteriori studi in Cina e potenzialmente altrove", ha detto. "Non c'è tempo da perdere in questo".