Parigi ​Covid: Francia, 13.000 nuovi casi, 339 morti Sono sempre in calo ricoveri e rianimazioni

Sono stati 13.563 i nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia, secondo il comunicato serale del governo, contro i 16.282 di ieri.I decessi sono stati 339, in diminuzione rispetto ai 381 di 24 ore fa.Continua il calo delle rianimazioni, 130 in meno rispetto a ieri (in tutto sono 4.018), e dei ricoveri (662 in meno, totale a 29.310).