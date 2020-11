Procura Parigi apre 4 inchieste su gestione pandemia ​Covid: Francia, in 4 giorni 754 morti in case di cura

Sono 754 i nuovi decessi in Francia nelle case di riposo e istituti medici negli ultimi quattro giorni, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie che tengono a sottolineare che il forte aumento è dovuto a un aggiornamento dei dati. In totale, i morti nel Paese dall'inizio della pandemia sono 42.207. Lo riportano i media francesi.Intanto la procura di Parigi ha annunciato di aver aperto quattro inchieste giudiziarie sulla gestione della crisi del Covid-19 in Francia. Cinque mesi dopo l'avvio di una indagine preliminare, il dipartimento di Sanità pubblica della procura ha deciso di trasmettere il materiale ai giudici inquirenti in quattro casi distinti. Le accuse contro ignoti riguardano, tra le altre cose, "omicidio colposo e lesioni non intenzionali".In Francia nelle ultime 24 ore sono morti altri 472 pazienti affetti da Covid-19, mentre lo stesso dato è stato registrato per i ricoveri in terapia intensiva, secondo i dati diffusi dall'Agenzia sanitaria pubblica. Ieri, la Francia ha registrato il più alto bilancio giornaliero dall'inizio della seconda ondata epidemica con 551 morti in 24 ore. Il 6 aprile era stato superato il record di morti registrato in 24 ore durante la prima ondata, con 613 morti. Nelle unità di terapia intensiva sono in aumento anche i ricoveri con 472 in più nelle 24 ore, per un totale di 4.736 su una capacità totale già passata a 6.400 posti letto e che dovrebbe aumentare a breve a 7.500. E sono attualmente ricoverati 31.477 pazienti Covid, più di 3.168 nelle ultime 24 ore, avvicinandosi al picco registrato il 14 aprile, con 32.292 ricoveri.