Covid, situazione normalità verso maggio giugni Franco: "Ripresa tema numero uno, condizioni restano impegnative" Il governo italiano pensa di terminare le misure di sostegno all'economia "verso la fine dell'anno", ha detto il ministro dell'Economia

In questa fase "la prima questione è la ripresa economica, sappiamo che l'economia globale è prevista rimbalzare quest'anno dopo la peggiore contrazione dalla II Guerra Mondiale, ma resta diseguale tra Paesi e settori", ha affermato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo in qualità di presidenza italiana del G20 ad un dibattito organizzato da Bloomberg. Le vaccinazioni procedono "a ritmi diversi tra Paesi e l'evoluzione della pandemia non è ancora pienamente sotto controllo, anche a causa delle varianti" di Covid. "Le condizioni restano impegnative", ha detto il ministro."In Italia non siamo ancora alla normalità" sull'emergenza pandemica, "abbiamo ancora un flusso rilevante di nuovi contagi, il processo di vaccinazioni è ben avviato e stiamo puntano a raggiungere mezzo milione di dosi al giorno tra circa un mese. Il Paese resta sotto pesanti restrizioni alla mobilità, le scuole restano chiuse", ha rilevato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, durante un convegno online."Pensiamo che successivamente la situazione migliorerà gradualmente e si muoverà verso la normalità, diciamo verso maggio e giugno data la disponibilità di vaccini, da una parte, e dall'altra la stagione e il caldo che aiuteranno", ha aggiunto."Sradicare il virus è la nostra più importante priorità politica", ha detto Daniele Franco. Secondo il ministro, serve un "approccio multilaterale per garantire una distribuzione equa dei vaccini" affinché nessun continente "venga lasciato indietro"."Ci attendiamo un lieve calo del Pil nel primo trimestre, un recupero nel secondo con una accelerazione nel terzo e nel quarto trimestre". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo in qualità di presidenza italiana del G20 ad un dibattito organizzato da Bloomberg.Il governo italiano pensa di terminare le misure di sostegno all'economia "verso la fine dell'anno", ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo a un dibattito con il ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak, organizzato da Bloomberg.La domanda di oltre 500 investitori e che ha superato gli 80 miliardi per la prima emissione del Btpgreen "è stata un buon inizio, continueremo a lavorarci e pensiamo che anche la Ue dovrebbe fare simili emissioni nel suo sforzo contro il cambiamento climatico. Continueremo su questa strada", detto il ministro dell'Economia Daniele Franco."Nelle prossime settimane" il governo potrebbe decidere altre misure anticrisi, ma poi "la questione cruciale" è quella della loro rimozione, che inizierà "più avanti nell'anno", ha affermato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, durante un convegno online organizzato da Bloomberg. "In Italia stiamo ancora adottando misure, nelle scorse settimane ne sono state introdotte per un ammontare pari all'1,5% del Pil e forse altre misure saranno prese nelle prossime settimane", ha detto. "Ma più avanti nell'anno inizieremo il phasing out, per tornare verso la normalità"; ha aggiunto.Il Governo è al lavoro per consegnare alla Commissione il Piano nazionale di ripresa e resilienza" entro fine aprile. Il piano prevede per noi prestiti e trasferimenti per complessivi 190 miliardi di euro in sei anno, circa il 10% del nostro Pil, e programmiamo di utilizzarli per spingere gli investimenti in numerose aree", ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo insieme al Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunaka un webinar organizzato dalla Bloomberg. "L'Italia ha un problema di vecchia data di crescita e dinamica della produttività. Useremo questi fondi europei, congiuntamente alle risorse nazionali, per affrontare queste debolezze, naturalmente per combattere la pandemia e riportare la crescita ai livelli pre-crisi ma anche per spingere la crescita potenziale, gli investimenti, i tassi di occupazione giovanile e femminile"."Affrontare le sfide climatiche non può più essere rinviato, dobbiamo limitare le ricadute sulle emissioni di carbonio dell'attività umana, ma sappiamo che si può fare solo su scala globale", ha detto Daniele Franco. "Penso che tutti i Paesi abbiano accettato che dobbiamo fare il prima possibile sul controllo delle emissioni. La sfida - ha detto ancora - è aggiustare i modi con cui cresciamo, consumiamo e investiamo".