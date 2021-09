"Sicuramente emergeranno criticità per ripartenza" Giovannini: "Da governo e regioni forte sforzo su ripartenza. Altri 1,4 mld per trasporto locale" Per quanto riguarda l'obbligo del Green pass su treni a lunga percorrenza "le violazioni sono nell'ordine di poche decine, meno di 100 al giorno su tutta la rete nazionale" sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Condividi

"Dal governo e dalle Regioni c'è stato uno sforzo straordinario" sul fronte del potenziamento del trasporto pubblico locale in vista della ripresa della scuola e "chi pensa che tutto sia come lo scorso anno, sbaglia". A dirlo il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, secondo cui esecutivo e istituzioni locali si sono mossi secondo quattro linee guida: potenziamento dell'offerta, distribuzione della domanda, regole di funzionamento e riforma del trasporto pubblico locale, che è "ormai ineludibile". I lavori per l'autunno, ha indicato in audizione presso la Commissione Trasporti, sono "iniziati a marzo", con un potenziamento dei fondi. Il ministro poi ha sottolineato che "la riforma del Trasporto pubblico locale è ormai ineludibile" aggiungendo che "abbiamo bisogno di pensare una profonda riforma".E a conferma che non "è tutto come lo scorso anno" ecco i dati illustrati dal ministro. I servizi aggiuntivi previsti per la seconda parte dell'anno in corso "sono superiori del 9,3% a quelli rendicontati nel primo semestre", segnala il titolare del MIMS, e "il numero di mezzi dedicati ai servizi aggiuntivi per il secondo semestre 2021 è pari a 5.703". Nel primo semestre 2021, "sulla base della rendicontazione fornita dalle Regioni/Province Autonome, risultano effettuati al 30 giugno 2021 servizi aggiuntivi per complessive 40.631.790,36 vetture/km - rileva Giovannini - In termini percentuali, i servizi aggiuntivi hanno determinato un aumento medio giornaliero del 4,2% dell'offerta di trasporto". Sulla base dei dati forniti dalle Regioni/Province Autonome e da Trenitalia, "si stima un aumento dei servizi negli orari 'di punta' pari al 10% sui treni e al 15%-20% sui mezzi del Tpl", aggiunge."I rischi di assembramento sono considerati maggiori in uscita dalle scuole che in ingresso - ha illustrato ancora il ministro - A Bari, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Roma, Venezia, sono previste fasce diverse di entrata e uscita, in alcuni casi Bologna, Palermo, Reggio Calabria, Potenza e Torino, non sono previste differenze di orario. Questo quadro ci dice che non dobbiamo guardare solo al numero di mezzi o di servizi aggiuntivi messi in campo, in realtà gli strumenti sono due: la differenziazione di orario e la quantità di mezzi messi in campo". E a proposito della riapertura delle scuole Giovannini tiene a sottolineare: "Oggi incontriamo parti sociali per l'aggiornamento delle linee guida sulla sicurezza dei lavoratori" per quel che riguarda le misure da mettere in campo con riferimento all'emergenza sanitaria".Per quanto riguarda il Green Pass, Giovannini ricorda che "giornalmente il 99,8% dei passeggeri dei treni a lunga percorrenza esibisce lo esibisce al momento del controllo a bordo". E sui treni a lunga percorrenza "le violazioni sono nell'ordine di poche decine, meno di 100 al giorno su tutta la rete nazionale". Sul fronte del rafforzamento delle operazioni di controllo per il trasporto pubblico locale, il ministro dei Trasporti spiega che "solo sei regioni hanno previsto costi aggiuntivi. Alcune Regioni e province autonome hanno comunicato invece che l'analisi del potenziamento dei controlli è ancora in corso. "Siamo in contatto con i Prefetti delle Città metropolitane non solo per monitorare ciò che succede, ma anche per capire se alcune delle criticità che ci stanno segnalando saranno superate. Per questo avremo un monitoraggio settimanale". E aggiunge: "Nessuno, nè gli Enti locali e neppure il Governo, ha mai immaginato di poter avere dei controllori su tutti i mezzi pubblici" nel Trasporto pubblico locale.Nella seconda parte del 2021 il Governo distribuirà alle Regioni altri 1.418 milioni per finanziare servizi aggiuntivi e compensazione dei minori ricavi nel settore del trasporto pubblico locale (Tpl) spiega il ministro. Una quota di 618 milioni servirà a finanziare servizi aggiuntivi dice ancora il ministro."In autunno è previsto un calo per spostamenti di studio e lavoro, è prevista una diminuzione dell'uso del mezzo pubblico, è previsto un aumento del ricorso all'auto privata, il Covid ha un ruolo importante nel determinare queste scelte" ha ricordato inoltre il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che ricorda come non decolla la "mobilità dolce". "C'è un calo fortissimo nelle attese di spostamento" ha aggiunto "tra le preferenze nell'uso di certi mezzi si attende una caduta di circa il 20% nell'utilizzo del mezzo pubblico, tra il prima e il dopo pandemia, con un parallelo incremento dell'uso dell'auto privata".