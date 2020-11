Coronavirus

Circa 22.700 i contagi tra gli operatori sanitari Covid. Iss: "In Italia più 800mila casi e 12.904 morti in un mese" Riguardo la proporzione di casi di Covid-19 segnalati per classe di età (dato disponibile per 800.927 casi), l'11,1% è riferito alla classe d'età 0-18 anni, il 44,3% a 19-50, il 29,1% a 51-70 e il 15,5% agli over 70enni

Sono 800.953 i casi di Covid diagnosticati negli ultimi 30 giorni di cui, il 48,3% riguardano maschi e il 51,7% femmine. Gli operatori sanitari colpiti sono 22.712, 12.904 le persone decedute, 304.531, quelle guarite. E' quanto si evince dall'analisi infografica di Epicentro, portale dell'Istituto Superiore di Sanità, riferita al 29 novembre.



I dati provengono dal Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 in Italia e sono elaborati dall'Iss integrando i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell'Iss. L'età mediana dei casi diagnosticati negli ultimi 30 giorni e' di 48 anni (44,3%), mentre il 29,1% si riferisce a persone in fascia di età compresa fra i 51 e 70 anni, il 15,5% riguarda gli ultra settantenni, l'11,1% persone nella fascia di età fra zero e 18 anni. Sono 800.953 i casi di Covid diagnosticati negli ultimi 30 giorni di cui, il 48,3% riguardano maschi e il 51,7% femmine. Gli operatori sanitari colpiti sono 22.712, 12.904 le persone decedute, 304.531, quelle guarite. E' quanto si evince dall'analisi infografica di Epicentro, portale dell'Istituto Superiore di Sanità, riferita al 29 novembre.I dati provengono dal Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 in Italia e sono elaborati dall'Iss integrando i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per Sars-CoV-2 dell'Iss. L'età mediana dei casi diagnosticati negli ultimi 30 giorni e' di 48 anni (44,3%), mentre il 29,1% si riferisce a persone in fascia di età compresa fra i 51 e 70 anni, il 15,5% riguarda gli ultra settantenni, l'11,1% persone nella fascia di età fra zero e 18 anni.

