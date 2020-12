Covid, letalità varia da regione a regione: in Lombardia cinque volti i morti della Campania Studio dell'università cattolica di Roma

Covid-19 non causa ovunque la stessa mortalità, ma si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni, andando da un massimo del 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell'1,3% in Campania, con una media del 3,5% a livello nazionale. Dal 12 ottobre al 6 dicembre, in particolare, i livelli di mortalità per Covid-19 nelle Regioni variano sensibilmente, a parità di prevalenza dei nuovi contagi e indipendentemente dall'età dei residenti. E' quanto emerge dall'analisi sui dati degli ultimi 2 mesi in Italia e quelli registrati dall'inizio della crisi sanitaria in Europa, elaborata dall'Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane dell'Universita' Cattolica di Roma. Le differenze - spiegano gli esperti - non sono attribuibili solo alla fragilità della popolazione anziana ma anche ad altri fattori da indagare: carenze organizzative, ritardi iniziali, deficit nei sistemi di tracciamento dei contagi, diversi livelli di aggressività del virus, comportamenti individuali e scelte dei Governi.Altra possibile "pista" è l'alto livello di mobilità che caratterizza alcuni territori, in cui si svolgono la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche. Queste aree sarebbero state sottoposte a un rischio maggiore di contagio. Come la Lombardia, che è la Regione con la più alta intensità degli spostamenti e dove si è registrato un numero elevatissimo di contagi.