Migranti: "Sconcerto quanto avviene a confini Ue" Covid. Mattarella: "Contagio riprende, seguire norme cautela e affidarsi a scienza" "L'Europa è investita da una nuova ondata. Alcuni paesi particolarmente grandi e ben organizzati appaiono in grave difficoltà. Nel nostro Paese, grazie alla serietà dei nostri cittadini la situazione è meno allarmante" ha detto il Capo dello Stato partecipando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Siena

Cerimonia di inaugurazione del 781° anno accademico.

Il Presidente della Repubblica ricorda che di fronte ai

"Stiamo affrontando un periodo in cui i contagi riprendono, l'Europa è investita da nuova ondata di contagi. Ed è investita in alcuni paesi particolarmente grandi e ben organizzati che appaiono in grave difficoltà. Nel nostro Paese, grazie alla serietà dei nostri cittadini la situazione è meno allarmante ma registriamo un aumento di contagio costante, limitato ma progressivamente e lentamente costante". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando alla cerimonia di inaugurazione del 781° anno accademico dell'Università di Siena."Questo - continua Mattarella - ci richiama ala dovere di osservare con attenzione le norme di cautela che sono state indicate e di considerare l'importanza dell'affidamento alla scienza". Alla pandemia da covid "noi abbiamo reagito come Paese, grazie alla quasi totalità dei nostri concittadini, con grande senso di responsabilità, manifestando rispetto per gli altri e per l'interesse comune" ha aggiunto il Capo dello Stato.In "diverse parti nell'ambito dell'Unione europea" si è visto un "fenomeno di disallineamento, incoerenza e contraddittorietà tra i principi dell'Unione, le solenni affermazioni di solidarietà per gli afghani e il rifiuto ad accoglierli. Un singolare atteggiamento pensando ai propositi dei fondatori dell'Unione che indicarono, individuarono, orizzonti vasti e importanti consapevoli delle difficoltà per raggiungerli" ha detto in un altro passaggio del suo intervento il Presidente della Repubblica.Parlando ancora di migranti, di accoglienza, Mattarella ha poi tenuto a sottolineare: "Vi sono delle condizioni che sono sconcertanti. É sconcertante quanto avviene in più luoghi ai confini dell'Unione". "E' sorprendente - spiega - il divario tra i grandi principi proclamati e il non tener conto della fame e del freddo cui sono esposti essere umani ai confini dell'Unione"."Sul tema della disabilità abbiamo compiuto nel Paese molti passi in avanti ma siamo molto lontani ancora da una condizione adeguata anche per alcuni ritardi" ha detto ancora Mattarella. E aggiunge: "Abbiamo norme avanzate ma ritardi di carattere culturale, di mentalità e consapevolezza, sul fatto che il mondo della disabilità costituisce un giacimento di energie e risorse importanti cui dar modo di esprimersi e realizzarsi per rispetto ma anche nell'interesse della società"."Magnifico rettore, non so se ne sono stati fatti in qualche Ateneo, ma, se così non fosse, sarebbe utile uno studio per approfondire le conseguenze dell'uso smisurato degli acronimi sul linguaggio e sulla facilità di comunicazione" ha detto il Capo dello Stato rivolgendosi al rettore Francesco Frati, e introducendo un passaggio, nel proprio saluto, dedicato al Pnrr. E proprio riguardo al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza sottolinea che sono tre le grandi missioni "la quarta riguarda le università e le scuole con il grande obiettivo di accrescere il ruolo, l'offerta universitaria e ampliare l'offerta e la qualità, accompagnando con risorse in maniera importante. Le università sono indispensabili per sviluppo e il rilancio del paese e il loro ruolo è imprescindibile"."E' indispensabile accrescere strutture, per far crescere il nostro Paese a livello culturale. Abbiamo bisogno sempre di più di sviluppare la conoscenza per trovare prospettive di ricerca e di studi poste al servizio della persona umana", ha aggiunto Mattarella."L'idea che la vita sia costituita da una successione di eventi ordinati, o da ritmi sempre uguali e immutabili, è sempre stata un'illusione. Che qualcuno coltiva tutt'oggi, per la verità. E' sempre stata un'illusione - segnala il Presidente della Repubblica - anche nei tempi in cui i mutamenti erano molto meno veloci di quanto avvenga in questi nostri tempi". "Questo - prosegue - può naturalmente far provare qualche senso di incertezza, di insicurezza e di fragilità e contro questi sentimenti vi è soltanto un antidoto: quello coltivato e messo in opera in tutta la sua vita da Antonio Cassese. Alcuni punti fermi di carattere etico, e alcuni principi irrinunciabili della convivenza".Il Capo dello Stato dopo la cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico si è recato alla Fondazione Toscana Life Sciences a Siena, centro nei cui laboratori si stanno sviluppando gli anticorpi monoclonali contro il Covid.