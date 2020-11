Dati Reuters Covid: ottobre il mese peggiore della pandemia. In Europa quasi 1 milione di casi ogni 3 giorni

Ottobre è stato il mese peggiore della pandemia di coronavirus, con i casi degli ultimi 30 giorni che rappresentano un quarto di tutti quelli registrati sinora.Lo rivelano i calcoli effettuati dall'agenzia Reuters citati dalGuardian. Secondo i dati dellai contagi nel mondo sono quasi 50 milioni. L'Europa con 12 milioni di casi rimane la regione più colpita, con una media di circa 1 milione di infezioni ogni tre giorni.Sul fronte delle vittime, i morti di Covid-19 nel Vecchio Continente rappresentano il 24% del totale.La pandemia non accenna a mordere il freno e avvisa che sarà un lungo inverno. Una nuova barriera è stata infranta, quella dei 50 milioni di contagi in tutto il mondo, un quarto dei quali registrati in appena un mese, ottobre: il peggiore da quando il Covid-19 è apparso in Cina, quasi un anno fa.In Europa,con oltre 12.6 milioni di contagi complessivi, il ripristino delle misure restrittive, fino a quella più estrema del lockdown, non ha ancora fornito dati che facciano pensare ad un appiattimento della curva dei nuovi contagi. E si viaggia al ritmo di un milione di nuovi casi ogni 3 giorni.Quanto alle vittime, 305.000, rappresentano il 24% del totale. Quasi un terzo soltanto in Francia, che ha superato la soglia dei 40.000 morti,e nel Regno Unito, vicinissimo ai 50.000.A Londra l'immagine simbolo è la regina Elisabetta con la mascherina. Indossata per la prima volta in pubblico, durante una visita nei giorni scorsi all'Abbazia di Westminster per onorare la tomba del milite ignoto. La sovrana 94enne protetta dalla mascherina è un'icona di un paese in piena emergenza, dove un'intera nazione, l'Inghilterra, è chiusa in casa. Mentre il capo di stato maggiore della difesa, il generale Sir Nick Carter, evoca addirittura scenari da terza guerra mondiale per gli effetti devastanti della pandemia sull'economia globale.L'altro grande focolaio del mondo, che peraltro non si è mai spento, è l'America. Nel sud del continente i contagi sono oltre 11.6 milioni, 411.000 in decessi. Negli Stati Uniti si continuano a bruciare record: oltre 126.000 nuove infezioni in appena 24 ore. Una sfida, la sfida, per il prossimo presidente:"Il nostro lavoro inizia con il mettere sotto controllo il Covid", ha affermato Joe Biden nel suo primo discorso dopo la vittoria, che si tradurrà subito nella nomina di un team di esperti anti-pandemia.L'Asia è la terza regione del mondo più colpita, con 11milioni di casi e quasi 180.000 morti. Ma in Cina, dove tutto è cominciato, il Covid-19 appare da tempo come un lontano ricordo. Gli ultimi dati, infatti, riferiscono che nessun contagio locale è stato riportato. Soltanto 28 importati.