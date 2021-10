Coronavirus nel mondo ​Covid. Record di contagi in 24 ore nell'Europa dell'Est, Germania non estende stato di emergenza In Polonia 8.361 nuove infezioni in un giorno, in Rep. Ceca casi raddoppiati in una settimana. Corsa alle vaccinazioni in Ucraina

Schizzano i contagi da Covid-19 nei Paesi dell'Europa dell'Est che vedono impennarsi i nuovi casi ai livelli più alti dall'inizio della pandemia. È record incon 8.361 nuove infezioni nelle ultime 24 ore rispetto ai 6.265 del giorno precedente. L'ultima volta che il Paese aveva registrato oltre 8.000 casi era stato nell'aprile 2021.La, riporta il Guardian, ha contato 6.274 nuovi casi, di fatto raddoppiati in una settimana. Ed è record dall'inizio della pandemia anche incon 6.813 contagi nelle ultime 24 ore. Sale la preoccupazione anche indove si contano 3.125 nuovi malati in 24 ore contro i 1.668 casi giornalieri di una settimana fa.Casi in aumento anche in Germania: oltre 23mila in 24 ore. Un numero in crescita rispetto ai 17.015 di una settimana fa. Il bilancio totale nel Paese è salito ora a quota 4,5 milioni di casi e 95.359 morti. Nonostante l'aumento dei contagi non sarà tuttavia esteso lo stato di emergenza alla scadenza prevista per il 25 novembre: "Non ci saranno più chiusure delle scuole, lockdown o coprifuoco", ha affermato Dirk Wiese, vice capo del gruppo parlamentare dei socialdemocratici. La pandemia, ha aggiunto, deve ancora essere gestita in modo responsabile, ma le restrizioni ai diritti civili devono essere nuovamente allentate. Nonostante la scadenza del 25 novembre alcune misure come l'uso obbligatorio delle mascherine negli spazi pubblici, le restrizioni all'ingresso in determinati luoghi solo per coloro che sono stati vaccinati o il sostegno finanziario per i lavoratori che sono stati duramente colpiti dalla pandemia resteranno in vigore fino a marzo. Inoltre, i singoli Stati possono ancora decidere di attuare nuovamente misure più rigorose, se necessario.La Russia ha registrato un nuovo record di morti per Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 1.123 portando il bilancio complessivo a 233.898. I nuovi contagi sono stati 36.582. Da domani nella capitale Mosca entreranno in vigore nuove restrizioni anti-Covid e per la prossima settimana sono stati decretati sette giorni a casa dal lavoro in tutta la Federazione per cercare di far rallentare la diffusione del coronavirus.L'Ucraina, dove sono in vigore nuove restrizioni enlle aree colpite da una nuova ondata della pandemia, è stato registrato un numero record di vaccinazioni: 291.293 persone in un giorno, la cifra più alta dall'inizio della campagna di vaccinazione. A oggi, quasi un quarto della popolazione ha ricevuto almeno un'iniezione e quasi il 19% entrambe le dosi. Per contrastare l'aumento dei casi, il governo ha imposto restrizioni sanitarie nelle otto regioni più colpite e reso obbligatorio il pass sanitario per accedere a molti luoghi pubblici. A Kiev, mercoledì, il sindaco Vitali Klitschko ha messo in guardia sulla saturazione degli ospedali: : "Oggi quasi il 66% dei posti letto dotati di ossigeno è occupato. Potremmo presto esaurirli vista l'attuale velocità di diffusione del virus", ha scritto su Facebook.La pandemia ha ucciso oltre 4.960.994 persone in tutto il mondo secondo l'OMS. Dall'inizio dell'epidemia sono stati ufficialmente diagnosticati più di 244.464.760 casi di infezione. I Paesi che hanno registrato il maggior numero di nuovi decessi negli ultimi rapporti sono gli Stati Uniti - paese più colpito in assoluto secondo i dati della Johns Hopkins University seguito da Brasile e India - la Russia e l'Ucraina.