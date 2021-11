In Grecia precettati medici privati per ospedali Covid. Rivolta anti-lockdown a Rotterdam, i feriti sono 7. Oggi manifestazioni anche in Austria "Sono stati appiccati incendi in vari luoghi. È stato bruciato almeno un veicolo della polizia e diverse auto civili parcheggiate nel centro della città" hanno spiegato le forze dell'ordine. A Vienna si prevede che scenderanno in piazza diverse migliaia di persone: no vaccino obbligatorio, né restrizioni

Condividi

Almeno sette persone sono rimaste ferite negli scontri scoppiati a Rotterdam, in Olanda, durante una manifestazione contro le restrizioni anti-Covid. Lo ha precisato il sindaco, Ahmed Aboutaleb, riferendo anche di 20 arresti. "La polizia ha ripreso il controllo del centro della città", ha detto il primo cittadino citato dall'emittente Nos."Sono stati appiccati incendi in vari luoghi ed utilizzati fuochi d'artificio e la polizia ha sparato diversi colpi di avvertimento (in aria)", ha spiegato la polizia. Sono stati utilizzati anche cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, che hanno gridato "libertà" lanciando oggetti e pietre contro gli agenti. È stato bruciato almeno un veicolo della polizia e diverse auto civili parcheggiate nel centro della città. Inoltre, sono state lanciate pietre contro i vigili del fuoco che stavano cercando di spegnere gli incendi ed è stato attaccato un giornalista, la cui telecamera è stata distrutta. Una situazione, che ha portato il comune a decretare almeno fino all'alba un "ordinanza di emergenza" che vieta la presenza di persone in varie stazioni e strade del centro cittadino. La polizia è ancora schierata nel centro di Rotterdam, anche se la situazione è "sotto controllo", ha detto Aboutaleb.I Paesi Bassi hanno reintrodotto le restrizioni dopo un rimbalzo dei casi di Covid-19 a livelli storici, con oltre 21.000 nuove infezioni segnalate nella giornata di venerdì.Manifestazioni di protesta sono state indette per oggi in Austria contro la decisione del governo di imporre da lunedì un nuovo lockdown e la vaccinazione obbligatoria contro il Covid dal prossimo febbraio. A Vienna si prevede che scenderanno in piazza diverse migliaia di persone per la manifestazione che è stata indetta dal partito di estrema destra Fpoe il cui leader Hebert Kickl, che attualmente è contagiato dal Covid, afferma che l'Austria starebbe scivolando verso "la dittatura".La polizia ha previsto un massiccio dispiegamento di forze, con 1300 agenti che garantiranno l'ordine ed il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, che prevedono l'obbligo per i manifestanti di indossare mascherine Ffp2. Il lockdown che inizierà domani si dovrebbe concludere per i vaccinati massimo il 13 dicembre, mentre le restrizioni continueranno per i non vaccinati.Per dare sostegno agli ospedali che stanno affrontando la nuova ondata di Covid, il governo greco ha iniziato a precettare i medici privati. Ufficiali di polizia hanno consegnato a 85 medici privati l'ordine di presentarsi questa mattina in ospedali pubblici per prendere servizio. Secondo gli esperti legali citati dai media greci, i medici che non si presenteranno rischiano condanne fino a tre anni di carcere.La decisione del governo greco arriva dopo che già all'inizio di novembre era stato rivolto un appello ai medici privati affinché si presentassero volontariamente per dare sostegno al sistema ospedaliero pubblico. Ma solo quaranta medici finora si erano resi disponibili. Secondo i dati forniti dall'associazione dei medici ospedalieri, c'è bisogno almeno di 150 medici.La Commissione sanitaria nazionale della Cina ha annunciato il rilevamento di 23 nuovi positivi al coronavirus, 3 dei quali a causa del contagio locale a Liaoning e Jilin.I restanti 20 casi sono stati riscontrati tra i viaggiatori d'oltremare a Shanghai, Guangxi, Shandong, Guangzhou, Yunnan e Fujian.Le autorita' sanitarie hanno anche riferito di aver rilevato 16 casi asintomatici, tutti tranne uno "importati" dall'estero.Il totale di questo tipo di contagi sotto osservazione è 487, di cui 345 provenienti da altri territori.Il numero totale dei contagiati attivi nella Cina continentale ammonta a 1.158, di cui 12 gravi.Secondo i resoconti dell'ente, dall'inizio della pandemia, nel Paese sono state contagiate 98.450 persone, di cui 92.656 riuscite a guarire e 4.636 i deceduti. Ad oggi sono stati seguiti 1.301.242 contatti stretti con persone infette, di cui 38.664 ancora sotto osservazione.Le autorità honduregne hanno registrato due decessi e 60 nuovi casi di Covid-19 nel giorno in cui il Paese centroamericano ha ricevuto più di 395.000 dosi di vaccini anticovid dall'azienda farmaceutica americana Pfizer.Con i nuovi dati diffusi nel bollettino quotidiano del Sistema nazionale di gestione dei rischi (Sinager), l'Honduras ha accumulato 377.420 contagi e 10.388 decessi dall'11 marzo 2020, quando nel Paese sono stati registrati i primi due casi di malattia.Nel solo 2021, le autorità sanitarie honduregne riportano un totale di 7.154 morti e 251.863 infezioni da coronavirus.I ricoverati sono 147, di cui 79 in condizioni stabili, 51 gravi e 17 in terapia intensiva. Finora 3.212.890 persone, il 33,8% della popolazione totale, sono state immunizzate con entrambe le dosi dei vaccini anticovid e 4.530.165 milioni (47,7%) hanno ricevuto la prima, ha precisato il Sinager.L'Honduras ha una popolazione di 9,5 milioni di abitanti, di cui si spera di immunizzare almeno il 70%, secondo fonti ufficiali.Oggi il Paese ha ricevuto 395.460 dosi di vaccini da Pfizer, che si sommano alle 3.632.850 già ricevute, nell'ambito di un contratto tra il governo honduregno e l'azienda farmaceutica per 4,4 milioni di preparato contro il coronavirus, secondo le autorità.Sono state più di 10 milioni le dosi di vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Sputnik V ricevute dall'Honduras dallo scorso febbraio, tra acquistate e donate, secondo i dati ufficiali.Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 13.355 casi di Covid-19, superando così i 22 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Stando a quanto riferito dal ministero della Salute, altre 226persone hanno perso la vita a causa del Covid, portando così 612.370 il numero complessivo dei decessi.Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di decessi, dietro agli Stati Uniti (770.000), e il terzo per numero di casi, dietro a Stati Uniti (47 milioni) e India (34,5 milioni).Il ministero della Salute colombiano ha registrato ieri 2.157 nuovi casi di Covid-19 e 50 decessi, portando i casi a 5.042.822 e 128.013 decessi causati dalla pandemia. Durante la giornata, il ministro Fernando Ruiz, ha annunciato che a partire dal 1 dicembre "per entrare nei luoghi di svago non sarà necessaria solo la prima dose del vaccino, ma lo schema completo". "Ciò implica - ha aggiunto - che non vogliamo un Natale con problemi di epidemia, non vogliamo un gennaio amaro - ha detto Ruiz - poiché fino ad ora era possibile entrare in bar, ristoranti e altri luoghi di intrattenimento con una singola dose del vaccino".