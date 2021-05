Coronavirus

Test per verificare riapertura dei locali da ballo Covid. il 5 giugno test in discoteca, in 2.000 a Gallipoli con green pass La sperimentazione si svolgerà in una struttura all'aperto, mentre a Milano - nella stessa giornata - si svolgerà al chiuso. In Gran Bretagna, lo scorso 1° maggio, in una discoteca di Londra, si sono dati appuntamento 3mila giovani: dovevano essere risultati negativi ai test antigenici Covid-19 nelle 24 ore precedenti all'ingresso

Un esperimento in due diverse discoteche, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile. E' l'iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento.



Un esperimento in due diverse discoteche, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile. E' l'iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento.La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al 'Praia', dove 2mila persone entreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", spiega Maurizio Pasca, presidente Silb. A Milano il test si svolgerà al Fabric, discoteca al chiuso.Lo scorso 1 maggio, a Londra, il primo evento organizzato in una discoteca nel Regno Unito da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus nel mondo. Ha visto la partecipazione di tremila persone, per lo più giovani, a cui è stato concesso di entrare nella discoteca Circus, in un magazzino dismesso e riattato, al Bramley-Moore Dock. I partecipanti dovevano essere risultati negativi ai test antigenici Covid-19 nelle 24 ore precedenti all'ingresso. Si tratta di uno degli appuntamenti previsti dalla roadmap di quattro fasi in Inghilterra, che punta a revocare quasi tutte le restrizioni al coronavirus entro il 21 giugno. Il governo infatti prevede di testare anche altri eventi dal vivo: gare sportive, spettacoli teatrali, conferenze, proiezioni cinematografiche.

