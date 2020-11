6.114 contagi e 85 morti nelle ultime 24 ore Coronavirus. Svizzera, esauriti i posti in terapia intensiva Il Paese era stato toccato in modo marginale dalla prima ondata di Covid ma durante la seconda ondata ha superato più volte la soglia dei 10 mila contagi giornalieri su una popolazione di 8,5 milioni di abitanti

La Svizzera ha esaurito tutti gli 876 posti letto per terapia intensiva a causa dell'emergenza Covid-19. Lo riferisce la Società svizzera di medicina intensiva sul suo sito webIl chirurgo generale delle forze armate elvetiche, Andreas Stettbacher, ha annunciato che, grazie all'intervento dell'esercito, i posti in terapia intensiva nella nazione alpina sono stati portati a 1.100 ma la capacità è già all'80%. La Svizzera era stata toccata in modo marginale dalla prima ondata di Covid ma durante la seconda ondata ha superato più volte la soglia dei 10 mila contagi giornalieri su una popolazione di 8,5 milioni di abitanti.Le restrizioni imposte dal governo, con la chiusura di ristoranti e attività non essenziali in alcune aree, ha comunque portato un rallentamento dei contagi, che oggi si sono attestati a 6 mila in 24 ore con 84 decessi. Dall'inizio della pandemia, la Svizzera ha registrato 280 mila casi confermati di Covid-19 e 3.377 morti.Sono 6.114 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (280. 648 in totale). Si contano anche 85 decessi supplementari e 261 persone in più ricoverate in ospedale. Lo indica il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), precisando che dall'inizio della pandemia il totale dei decessi è salito a 3.385 e quello dei ricoveri a 11.008.I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 30.229 (circa diecimila in più rispetto a ieri) con un tasso di positività del 20,23%. L'Ufsp ieri aveva annunciato 4.560 casi, mentre nel week end - considerando i dati da venerdì a lunedì mattina - le nuove infezioni si attestavano a 12.839. L'incidenza della malattia ha raggiunto i 3.246,44 casi ogni 100.000 abitanti oggi e 926,3 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi quattordici giorni.Per quel che riguarda il Ticino, nelle ultime 24 ore, sono 293 le persone risultate positive al virus, per un totale di 13.119 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche quattro decessi supplementari, che portano il bilancio delle vittime a 452. Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus indica 85 nuove infezioni da ieri (3.997 totali). Il bilancio delle vittime è salito a quota 76 (+1).