Altri 7 casi in Campania, 1 in Veneto Covid: variante omicron, donna positiva in Alto Adige La paziente era rientrata a novembre dal Sudafrica: ha avuto contatti solo con una persona che è stata subito posta in quarantena. Con i sette della Campania e un altro in Veneto (oltre a quello di oggi) fino ad ora sono 9 i casi registrati in Italia

In Gran Bretagna raddoppiano i casi di variante Omicron, il 55% in persone pienamente vaccinate Covid, variante Omicron anche per moglie e figli pazienti zero Condividi Omicron arriva anche in Trentino Alto Adige. E' una donna del meranese, rientrata a novembre dal Sudafrica, la paziente risultata positiva all'ultima variante del Covid. La donna, come previsto dai protocolli sanitari, si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza da Città del Capo sia all'arrivo a Monaco: i tamponi sono sempre risultati negativi.



Ma, a seguito di un caso di positività riscontrato sullo stesso volo di rientro, la meranese è stata sottoposta a un altro tampone che stavolta ha dato esito positivo. La Regione assicura che la donna, in isolamento e con sintomi lievi, ha avuto contatti solo con una persona che è stata subito posta in quarantena.



La sorveglianza della circolazione di nuove varianti attualmente prevede che si effettui il sequenziamento di tutti i tamponi Pcr positivi di viaggiatori di ritorno da aree a rischio, come anche quando vi sono segnalazioni con motivi di sospetto. La variante Omicron ha evidenziato una maggiore velocità di trasmissione. In molti casi il decorso nei pazienti vaccinati o guariti da Covid-19 risulta lieve. La persona interessata risulta vaccinata.



Primo caso in Veneto

"La variante Omicron del Covid-19 è stata sequenziata per la prima volta in Veneto nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Izs". A darne notizia ieri è stato il presidente della Regione Luca Zaia. Si tratta di un uomo, residente nel vicentino, rientrato da un viaggio di lavoro in Sudafrica.



ll paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la variante Omicron al termine del sequenziamento. Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch'essi risultati positivi al tampone e paucisintomatici.



7 positivi in Campania

