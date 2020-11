Lotta alla pandemia Covid, via libera Usa al cocktail di anticorpi Regeneron Il trattamento è stato somministrato al presidente Donald Trump ed è il secondo di questo tipo a essere approvato dalla Food and Drug Administration, che lo scorso 9 novembre ha autorizzato il farmaco simile della Ely Lilly

Le autorità americane concedono l'autorizzazione d'emergenza al cocktail di anticorpi di Regeneron per il Covid-19.Il trattamento è stato somministrato al presidente Donald Trump ed è il secondo di questo tipo a essere approvato dalla Food and Drug Administration, che lo scorso 9 novembre ha autorizzato il farmaco simile della Ely Lilly."La FDA rimane impegnata a promuovere la salute pubblica della nazione durante questa pandemia senza precedenti. Autorizzare queste terapie con anticorpi monoclonali può aiutare i pazienti ambulatoriali a evitare il ricovero in ospedale e alleviare il carico sul nostro sistema sanitario ", ha affermato il commissario della Fda Stephen M. Hahn.