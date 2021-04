Istituzioni locali ai cittadini: "Non abbassare la guardia" Covid, Viminale: "Aperture ma controlli intensificati". A Roma da domani varchi in zona movida Il piano nella Capitale è stato messo a punto nell'ultimo tavolo tecnico presieduto dal questore dopo una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il sindaco di Firenze, Nardella: "Controlli intensificati. Le persone devono fare la loro parte perché queste riaperture devono essere veramente irreversibili"

Mantenere il distanziamento, usare mascherine idonee, evitare di entrare in contatto con persone che abitualmente non si frequentano. E' unanime l'appello lanciato ai cittadini dalle istituzioni locali in vista delle riaperture di domani, 26 aprile. L'allentamento delle restrizioni sarà attentamente monitorato dalle forze dell'ordine. Il capo della Polizia Lamberto Giannini nella circolare inviata ai questori - che accompagna quella del capo di gabinetto del ministero dell'Interno - spiega che i controlli dovranno riguardare tutte "le attività", invitando a predisporre "interventi operativi mirati" nei locali e lungo la rete stradale e autostradale, soprattutto al confine tra le regioni rosse e arancioni, nonché in aeroporti e stazioni.A Roma scatteranno i varchi in alcune zone della movida: saranno presidiati da forze di polizia e protezione civile in zone particolarmente frequentate come l'isola pedonale al Pigneto, Campo de Fiori, Trastevere, San Lorenzo. Inoltre saranno transennate alcune aree nelle piazze molto frequentate come la scalinata di piazza Trilussa, la statua di Giordano Bruno a Campo de' Fiori e piazza Madonna dei Monti.Il piano è stato messo a punto nell'ultimo tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma, Carmine Esposito, dopo una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Controlli anche per il ritorno in presenza delle scuole secondarie e università. Scatterà domani mattina una task force nella centrale operativa della questura con le varie realtà coinvolte per monitorare l'andamento. Ci saranno servizi di vigilanza alle fermate metro, ai capolinea dei bus, nelle stazioni e fuori le scuole per evitare assembramenti. Previsti controlli anti-assembramento all'esterno di ristoranti ed esercizi commerciali."Domani pomeriggio è in programma un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica" durante il quale "chiederò ai vertici delle forze di polizia di essere ancora più rigorosi" nei controlli. "Sono abbastanza preoccupato che ci sia un 'liberi tutti'". Lo ha detto il prefetto di Trieste e commissario del Governo per il Friuli Venezia Giulia, Valerio Valenti, a margine delle celebrazioni per il 25 aprile, oggi a Trieste. Da domani il Fvg tornerà in zona gialla. "Il mio invito - ha aggiunto Valenti - è a mantenere il distanziamento, usare mascherine idonee, evitare di entrare in contatto con persone che abitualmente non si frequentano e tutelare maggiormente gli anziani. Dopodiché ci auguriamo che i vaccini vadano avanti rapidamente. Speriamo che domani il commissario straordinario Francesco Figliuolo", atteso in regione, "ci dia buone notizie sia rispetto al piano di diffusione dei vaccini sia rispetto all'impiego di personale idoneo e sufficiente a poter supportare questa campagna".Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia , sul rispetto delle regole sociali sottolinea: "E' un appello che rivolgo a tutti i veneti che fino ad oggi hanno dato prova di serietà e senso civico, ma che indirizzo particolarmente a tutti i ragazzi, che sono coinvolti su più fronti, in primis quello scolastico. Così come è innegabile che esistano focolai nelle classi e negli istituti, altrettanto vero è che le scuole, prima o poi, avrebbero dovuto aprire"."Proprio ai ragazzi - prosegue - chiedo la massima attenzione affinché vigilino su tutte le forme di aggregazione all'aperto, chiedo loro di tenere sempre la mascherina correttamente indossata, perché se (a oggi) pare che questo virus non abbia esiti sanitari particolarmente pesanti per la fascia più giovane della popolazione, è pur vero che i ragazzi costituiscono comunque una catena di trasmissione importante nei confronti dei coetanei e conseguentemente dei familiari e degli adulti, con esiti spesso assai pericolosi". "Tutti noi - conclude - dobbiamo porre attenzione e scrupolo: non sottovalutare il rischio, non abbassare la guardia, stare attenti ai nostri comportamenti. Lo dobbiamo a chi ci sta accanto, a tutti coloro che non possono permettersi il lusso di contagiarsi e ammalarsi, per patologia, per età, per fragilità, lo dobbiamo a tutta la comunità"."Cercheremo di vigilare al massimo - spiega Dario Nardella, sindaco di Firenze -, perché c'è il rischio, soprattutto nel fine settimana, che ci siano troppi assembramenti, troppi affollamenti. Ripeto, nessuno di noi ha voglia di tornare indietro e questo lo dico con tutto il cuore alle persone che devono fare la loro parte perché queste riaperture devono essere veramente irreversibili". "Questa volta può essere veramente la volta buona per le riaperture - sottolinea ancora Nardella - però le persone non devono pensare che si possa fare tutto, che ora sia tutto finito: è un momento molto delicato, se veramente teniamo a tutti gli operatori, a tutte quelle persone che hanno bisogno di tornare a lavorare, allora dobbiamo essere prudenti e responsabili".